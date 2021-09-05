https://tr.sputniknews.com/20210905/rusyadaki-koronavirus-vaka-sayisi-7-milyonu-gecti-1048626104.html

Rusya’daki koronavirüs vaka sayısı 7 milyonu geçti

Rusya’daki koronavirüs vaka sayısı 7 milyonu geçti

Rusya’da gün içinde 18 bin 645 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 7 milyon 12 bin 599’a çıktı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T12:02+0300

2021-09-05T12:02+0300

2021-09-05T12:08+0300

rusya

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre vaka sayısı 18 bin 645 artarak 7 milyon 12 bin 599’a yükseldi. Başkent Moskova’da bin 542, St. Petersburg’da bin 357, Moskova bölgesinde 826 vaka kaydedildi. Gün içinde 793 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Pandemi boyunca tespit edilen can kaybı 187 bin 200 oldu. İyileşenlerin sayısı da 15 bin 256 artışla 6 milyon 270 bin 731’e çıktı.

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