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https://tr.sputniknews.com/20210905/rusyadaki-koronavirus-vaka-sayisi-7-milyonu-gecti-1048626104.html
Rusya’daki koronavirüs vaka sayısı 7 milyonu geçti
Rusya’daki koronavirüs vaka sayısı 7 milyonu geçti
Rusya’da gün içinde 18 bin 645 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 7 milyon 12 bin 599’a çıktı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T12:02+0300
2021-09-05T12:02+0300
2021-09-05T12:08+0300
rusya
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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre vaka sayısı 18 bin 645 artarak 7 milyon 12 bin 599’a yükseldi. Başkent Moskova’da bin 542, St. Petersburg’da bin 357, Moskova bölgesinde 826 vaka kaydedildi. Gün içinde 793 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Pandemi boyunca tespit edilen can kaybı 187 bin 200 oldu. İyileşenlerin sayısı da 15 bin 256 artışla 6 milyon 270 bin 731’e çıktı.
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Rusya’daki koronavirüs vaka sayısı 7 milyonu geçti 12:02 05.09.2021 (güncellendi: 12:08 05.09.2021)
Rusya’da gün içinde 18 bin 645 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 7 milyon 12 bin 599’a çıktı.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre vaka sayısı 18 bin 645 artarak 7 milyon 12 bin 599’a yükseldi.
Başkent Moskova’da bin 542, St. Petersburg’da bin 357, Moskova bölgesinde 826 vaka kaydedildi. Gün içinde 793 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Pandemi boyunca tespit edilen can kaybı 187 bin 200 oldu. İyileşenlerin sayısı da 15 bin 256 artışla 6 milyon 270 bin 731’e çıktı.