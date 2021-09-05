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Silivri'de fabrikada yangın
Silivri'de fabrikada yangın
Silivri'de kauçuk üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T12:09+0300
2021-09-05T12:12+0300
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Silivri'de Çanta Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan ve kauçuk üretimi yapan plastik fabrikasında sabah saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Fabrikadaki yanıcı maddeler dolayısıyla alevler kısa sürede büyürken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Alevlerin metrelerce yükseldiği, dumanların ise gökyüzü kapladığı yangına itfaiyenin ekipleri müdahale başlattı.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor. 15 bin metre karelik alana kurulu fabrikadaki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü. Dün yanan fabrika da aynı firmaya ait çıktıAynı firmaya ait Değirmenköy'deki başka bir fabrikada da dün yangın çıktığı öğrenildi.
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istanbul, türkiye, yangın, yaşam, fabrika

Silivri'de fabrikada yangın

12:09 05.09.2021 (güncellendi: 12:12 05.09.2021)
© DHASilivri'de fabrikada yangın
Silivri'de fabrikada yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© DHA
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Silivri'de kauçuk üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.
Silivri'de Çanta Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan ve kauçuk üretimi yapan plastik fabrikasında sabah saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Fabrikadaki yanıcı maddeler dolayısıyla alevler kısa sürede büyürken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevlerin metrelerce yükseldiği, dumanların ise gökyüzü kapladığı yangına itfaiyenin ekipleri müdahale başlattı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor. 15 bin metre karelik alana kurulu fabrikadaki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.

Dün yanan fabrika da aynı firmaya ait çıktı

Aynı firmaya ait Değirmenköy'deki başka bir fabrikada da dün yangın çıktığı öğrenildi.
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