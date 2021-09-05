https://tr.sputniknews.com/20210905/silivride-kaucuk-fabrikasinda-yangin-1048626255.html

Silivri'de fabrikada yangın

Silivri'de fabrikada yangın

Silivri'de kauçuk üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T12:09+0300

2021-09-05T12:09+0300

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Silivri'de Çanta Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan ve kauçuk üretimi yapan plastik fabrikasında sabah saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Fabrikadaki yanıcı maddeler dolayısıyla alevler kısa sürede büyürken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Alevlerin metrelerce yükseldiği, dumanların ise gökyüzü kapladığı yangına itfaiyenin ekipleri müdahale başlattı.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor. 15 bin metre karelik alana kurulu fabrikadaki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü. Dün yanan fabrika da aynı firmaya ait çıktıAynı firmaya ait Değirmenköy'deki başka bir fabrikada da dün yangın çıktığı öğrenildi.

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