Sular çekildi, köy mezarlığı gün yüzüne çıktı

© İHA Köy sakinlerinden Mahir Aksoy, durumun hem baraj hem de kendileri açısından vahim olduğunu söyleyerek, “Şu anda yarı yarıya su gitmiş durumda. Yağmurun olmayışı, sulamadan dolayı su azaldı. Bu mezarlık tamamen sular altındaydı. Sadece ağaçların olduğu yer vardı. Bir mezar vardı gerisi hep sular altındaydı. Su, Yükseklik olarak 15 metre çekildi, yüzeysel olarak 50 metreden aşağı değil. Şuanda sular çekildi mezarlar da ortaya çıktı. Allah’ın izni ile bir sende de tekrar dolabilir. Durum vahim, baraj açısından vahim bizim açımızdan da vahim” dedi.