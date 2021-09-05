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Sular çekildi, köy mezarlığı gün yüzüne çıktı
Sular çekildi, köy mezarlığı gün yüzüne çıktı
Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat-Özen barajında sularının çekilmesiyle köy mezarlığı gün yüzüne çıktı, barajda ilginç görüntüler oluştu. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T14:43+0300
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baraj, mezarlık, köy, galeri, фото

Sular çekildi, köy mezarlığı gün yüzüne çıktı

14:43 05.09.2021
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Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat-Özen barajında sularının çekilmesiyle köy mezarlığı gün yüzüne çıktı, barajda ilginç görüntüler oluştu.
© İHASivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat- Özen barajı kuraklığı gözler önüne seriyor. 2009 yılından su tutmaya başlayan baraj 6 ay gibi kısa bir sürede Maden-Alanyurt ve Pusat gibi köyleri sular altında bırakmıştı.
Pusat-Özen barajında köy mezarlığı - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA
Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat- Özen barajı kuraklığı gözler önüne seriyor. 2009 yılından su tutmaya başlayan baraj 6 ay gibi kısa bir sürede Maden-Alanyurt ve Pusat gibi köyleri sular altında bırakmıştı.
© İHABu yıl etkisini gösteren kuraklık sonrası baraj alarm vermeye başladı. Yağışların az olması ve sulama ile birlikte barajın suyu yaklaşık 50 metre çekildi.
Pusat-Özen barajında köy mezarlığı - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA
Bu yıl etkisini gösteren kuraklık sonrası baraj alarm vermeye başladı. Yağışların az olması ve sulama ile birlikte barajın suyu yaklaşık 50 metre çekildi.
© İHASuların çekilmesiyle birlikte Maden ve Alanyurt köyündeki bazı yerleşim yerleri, mezarlar, ağaçlar ve elektrik direkleri gün yüzüne çıktı.
Pusat-Özen barajında köy mezarlığı - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA
Suların çekilmesiyle birlikte Maden ve Alanyurt köyündeki bazı yerleşim yerleri, mezarlar, ağaçlar ve elektrik direkleri gün yüzüne çıktı.
© İHAGeçen yıl sular altında kalan köy mezarlığı bu yıl tamamen gözle görülür hale geldi. Ortaya çıkan mezarlar ve yerleşim yerleri ilginç görüntüler oluşturdu.
Pusat-Özen barajında köy mezarlığı - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA
Geçen yıl sular altında kalan köy mezarlığı bu yıl tamamen gözle görülür hale geldi. Ortaya çıkan mezarlar ve yerleşim yerleri ilginç görüntüler oluşturdu.
© İHAKöy sakinlerinden Mahir Aksoy, durumun hem baraj hem de kendileri açısından vahim olduğunu söyleyerek, “Şu anda yarı yarıya su gitmiş durumda. Yağmurun olmayışı, sulamadan dolayı su azaldı. Bu mezarlık tamamen sular altındaydı. Sadece ağaçların olduğu yer vardı. Bir mezar vardı gerisi hep sular altındaydı. Su, Yükseklik olarak 15 metre çekildi, yüzeysel olarak 50 metreden aşağı değil. Şuanda sular çekildi mezarlar da ortaya çıktı. Allah’ın izni ile bir sende de tekrar dolabilir. Durum vahim, baraj açısından vahim bizim açımızdan da vahim” dedi.
Pusat-Özen barajında köy mezarlığı - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA
Köy sakinlerinden Mahir Aksoy, durumun hem baraj hem de kendileri açısından vahim olduğunu söyleyerek, “Şu anda yarı yarıya su gitmiş durumda. Yağmurun olmayışı, sulamadan dolayı su azaldı. Bu mezarlık tamamen sular altındaydı. Sadece ağaçların olduğu yer vardı. Bir mezar vardı gerisi hep sular altındaydı. Su, Yükseklik olarak 15 metre çekildi, yüzeysel olarak 50 metreden aşağı değil. Şuanda sular çekildi mezarlar da ortaya çıktı. Allah’ın izni ile bir sende de tekrar dolabilir. Durum vahim, baraj açısından vahim bizim açımızdan da vahim” dedi.
© İHAKöy sakinlerinden Mahmur Özer, kuraklığın kendini oldukça gösterdiğini ifade ederek, “Şu an görmüş olduğumuz maden köyünden bazı yerler dışarı çıkmış durumda. Böyle giderse herhalde tamamı çıkacak gibi görünüyor. Temennimiz eskisi gibi dolup eski güzel görüntüsünü alması. Kışında yağmamış yazın da bir iki sefer yağmur yağdı. Ondan dolayı su azaldı, tabi sulamada var. Gittikçe azalıyor. Kuraklık kendi oldukça burada da gösterdi” diye konuştu.
Pusat-Özen barajında köy mezarlığı - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA
Köy sakinlerinden Mahmur Özer, kuraklığın kendini oldukça gösterdiğini ifade ederek, “Şu an görmüş olduğumuz maden köyünden bazı yerler dışarı çıkmış durumda. Böyle giderse herhalde tamamı çıkacak gibi görünüyor. Temennimiz eskisi gibi dolup eski güzel görüntüsünü alması. Kışında yağmamış yazın da bir iki sefer yağmur yağdı. Ondan dolayı su azaldı, tabi sulamada var. Gittikçe azalıyor. Kuraklık kendi oldukça burada da gösterdi” diye konuştu.
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