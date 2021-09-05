'Taliban Pençşir Valisi’nin ofisini ele geçirdi' iddiası

Gazetenin teyit edilemeyen verilere dayandırdığı haberine göre Taliban militanları, Pençşir’in başkentine girdi ve valilik ofisini işgal etti.



Bu arada Taliban’a karşı koyan güçlerin birleştiği Afganistan Ulusal Direniş Cephesi, örgüt militanlarının Kapisa ve Pençşir eyaletlerinin arasındaki sınırda yer alan Derbend tepelerine kadar vardıklarını, fakat ilerleyişlerinin durdurulduğunu savundu.



Afganistan Ulusal Direniş Cephesi Sözcüsü Fehim Daşti, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Afganistan kalesinin savunması sarsılmaz” ifadelerini kullandı.



Açıklamada, direniş güçlerinin bir günde yaklaşık 600 Taliban militanını öldürdükleri, binin üzerinde militanın ele geçirildikleri ileri sürüldü.



Diğer yandan Al Jazeera kanalına konuşan bir Taliban kaynağı, örgütün Pençşir’deki ilerleyişinin başkent Bazarak'a giden yola yerleştirilen mayınlar nedeniyle yavaşlatıldığını, ilerleme ve mayın temizleme çalışmalarının birlikte yürütüldüğünü söyledi.



Daha önce Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, örgütün Pençşir'de kontrolü tamamen ele geçirdiğini ifade etmişti. Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, ise bu açıklamayı yalanlayıp direnişin devam ettiğini açıklamıştı.