Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210905/taliban-pencsir-valisinin-ofisini-ele-gecirdi-iddiasi-1048621488.html
'Taliban Pençşir Valisi’nin ofisini ele geçirdi' iddiası
'Taliban Pençşir Valisi’nin ofisini ele geçirdi' iddiası
Times of India gazetesi, Taliban militanlarının Pençşir’in başkentine girdiğini ve valilik ofisini ele geçirdiğini ileri sürdü. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T02:20+0300
2021-09-05T02:20+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
pençşir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/1048601727_0:25:1800:1038_1920x0_80_0_0_1dcc56e92dabd1fdf3e290c1a269e25e.jpg
Gazetenin teyit edilemeyen verilere dayandırdığı haberine göre Taliban militanları, Pençşir’in başkentine girdi ve valilik ofisini işgal etti.Bu arada Taliban’a karşı koyan güçlerin birleştiği Afganistan Ulusal Direniş Cephesi, örgüt militanlarının Kapisa ve Pençşir eyaletlerinin arasındaki sınırda yer alan Derbend tepelerine kadar vardıklarını, fakat ilerleyişlerinin durdurulduğunu savundu.Afganistan Ulusal Direniş Cephesi Sözcüsü Fehim Daşti, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Afganistan kalesinin savunması sarsılmaz” ifadelerini kullandı.Açıklamada, direniş güçlerinin bir günde yaklaşık 600 Taliban militanını öldürdükleri, binin üzerinde militanın ele geçirildikleri ileri sürüldü.Diğer yandan Al Jazeera kanalına konuşan bir Taliban kaynağı, örgütün Pençşir’deki ilerleyişinin başkent Bazarak'a giden yola yerleştirilen mayınlar nedeniyle yavaşlatıldığını, ilerleme ve mayın temizleme çalışmalarının birlikte yürütüldüğünü söyledi.Daha önce Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, örgütün Pençşir'de kontrolü tamamen ele geçirdiğini ifade etmişti. Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, ise bu açıklamayı yalanlayıp direnişin devam ettiğini açıklamıştı.
afganistan
pençşir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/1048601727_0:0:1800:1350_1920x0_80_0_0_deb1bd1a348205a660e17f7cc18eb1c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, taliban, pençşir

'Taliban Pençşir Valisi’nin ofisini ele geçirdi' iddiası

02:20 05.09.2021
© REUTERSTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© REUTERS
Abone ol
Times of India gazetesi, Taliban militanlarının Pençşir’in başkentine girdiğini ve valilik ofisini ele geçirdiğini ileri sürdü.
Gazetenin teyit edilemeyen verilere dayandırdığı haberine göre Taliban militanları, Pençşir’in başkentine girdi ve valilik ofisini işgal etti.

Bu arada Taliban’a karşı koyan güçlerin birleştiği Afganistan Ulusal Direniş Cephesi, örgüt militanlarının Kapisa ve Pençşir eyaletlerinin arasındaki sınırda yer alan Derbend tepelerine kadar vardıklarını, fakat ilerleyişlerinin durdurulduğunu savundu.

Afganistan Ulusal Direniş Cephesi Sözcüsü Fehim Daşti, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Afganistan kalesinin savunması sarsılmaz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, direniş güçlerinin bir günde yaklaşık 600 Taliban militanını öldürdükleri, binin üzerinde militanın ele geçirildikleri ileri sürüldü.

Diğer yandan Al Jazeera kanalına konuşan bir Taliban kaynağı, örgütün Pençşir’deki ilerleyişinin başkent Bazarak'a giden yola yerleştirilen mayınlar nedeniyle yavaşlatıldığını, ilerleme ve mayın temizleme çalışmalarının birlikte yürütüldüğünü söyledi.

Daha önce Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, örgütün Pençşir'de kontrolü tamamen ele geçirdiğini ifade etmişti. Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, ise bu açıklamayı yalanlayıp direnişin devam ettiğini açıklamıştı.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:42Bandırma'da kuşların yaşam alanına iki tesis kurulmasına vatandaşlardan tepki: Müsaade etmeyeceğiz
02:20'Taliban Pençşir Valisi’nin ofisini ele geçirdi' iddiası
01:50İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak başlayacak
01:27İran Cumhurbaşkanı Reisi, Batı ile baskı altında müzakereyi kabul etmeyeceklerini söyledi
00:55Karadağ'da 'taht töreni' protestosu
00:47İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Afgan hükümetinin tanındığını göreceğimizi sanmıyorum
00:42Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı
00:32Mersin'de üzerine asansör kabini düşen kadın öldü
00:18Putin’den Tokyo 2020’de altın madalya kazanan Rus okçulara tebrik
00:12Venedik Film Festivali'nden koronavirüs raporu: Sıfır vaka
00:08Bitlis'te bu yıl 4 bin 96 düzensiz göçmen yakalandı
DünRus askerler Army-2021 kapsamındaki 19 yarışmayı kazandı
DünA Milli Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 3-0 yendi
DünHusilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
DünTürkiye'den KTMM Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
DünEmine Erdoğan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının tanıtım programında konuştu
DünGümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen 2 köyde yapılan referandumun sonucu belli oldu
DünOrman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 8 orman yangınını kontrol altına aldık
DünMeral Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Artık milleti bölme taktiklerin tutmuyor
DünHindistan’da doğal kaynak bulamayan fil, su içmek için pompa kullandı