https://tr.sputniknews.com/20210905/tesk-isciler-koronavirus-testi-ucreti-odemek-zorunda-kalabilir-1048623606.html

TESK: İşçiler koronavirüs testi ücreti ödemek zorunda kalabilir

TESK: İşçiler koronavirüs testi ücreti ödemek zorunda kalabilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önceki gün çalışma hayatı için önemli bir açıklama yaptı. Buna göre işverenlerin istemesi halinde aşı olmamış çalışanlar... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T09:40+0300

2021-09-05T09:40+0300

2021-09-05T09:43+0300

koronavirüs

tesk

işçi

bendevi palandöken

test

koronavirüs

pcr

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koronavirüs aşısı yaptırmamış çalışanlar için işverenlerin artık PCR testi isteyebileceği açıklamasının ardından uygulamanın detayları da netleşmeye başladı. Bu hafta itibarıyla işverenlerin aşı yaptırmış ve yaptırmamış çalışanların bilgilerini toplamaya başlaması bekleniyor.TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise aşı olmamış çalışanların 200-250 liralık PCR testi maliyetleriyle karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Hürriyet'in haberine göre esnafın da aşı olmamış çalışanlarından PCR testi isteyeceğini belirten Palandöken şöyle devam etti: “Biz zaten bir süredir aşılamaya teşvik ediyoruz. Okulların açılması öncesinde kantinlerin, servislerin aşılanması hayati düzeydeydi. Burada mesafe kat ettik. Restoran çalışanların aşılanması zaten sektörün varlığını sürdürebilmesi için elzem. Şimdi getirilen PCR testi uygulamasına bizim üyelerimiz de dahil olacaktır. Yaptığımız kampanyalar, hastalığın verdiği zararların herkes tarafından görülmesi, sonbaharın yaklaşması.. Bunların hepsi aşı oranlarını artırdı. Biz ciddi anlamda aşı yaptıran sayısında kıpırdanma görüyoruz.” Daha önce kuryeler için de aşının zorunlu olmasını istediklerini vurgulayan Palandöken şöyle devam etti: “Şimdi ise tüm sektörlerin yaşaması için aşı bir nevi zorunluluk haline geldi. Bir de ücret durumu var. Aşı yaptırmayan çalışanlar, 200-250 liralık PCR testi ücretiyle karşı karşıya kalabilir. Bu test zorunlu olmadığı için, kamu tarafından PCR ücretinin karşılanmaması söz konusu olabilir. Kısacası, PCR testinden ücret alınmasının önünde bir engel yok. İşverenlerin hepsinin bu maliyeti yüklenebilmesi de mümkün gözükmüyor. Böyle bir durumda çalışan olarak test maliyetini üstlenmek ve koronavirüs kaynaklı sağlık riskini taşımak ne kadar doğru, bunu insanların vicdanına bırakıyorum.Sevindirici olan ise, şu anda bizim üyelerimizde aşılama oranının yüzde 95’lere çıkmış olması, sadece yüzde 5’lik bir kesim için tereddütten bahsediyoruz. Bu oranın da son alınan kararlar sonrası hızla gerilemesini bekliyoruz. Üçüncü doz aşısını yaptıran çalışanlarımız da bir hayli fazla. Bu bilinç noktasına gelinmesinden memnuniyet duyuyorum."İşyerlerinde yeni döneme uyum, yapılan işe, çalışanların durumuna, işyerinin fiziki olanaklarına göre farklılaşacak. İşyeri hekimi, işyeri sahibi ve iş güvenliği uzmanları her işyeri için ayrı bir planlama yapabilecek.Çalışanlardan aşı olmamaları durumunda PCR testi istenmesinin yanı sıra, aşı olmayan çalışanlarla, aşı olan çalışanların fiziki mekanlarının ayrılması, farklı vardiyalarda çalıştırılması veya uzaktan çalışma yaptırılması gündeme gelebilecek. Bu süreçte çalışanlara, koronavirüse yakalanması durumunda yaşayabileceği olumsuzluklar da yazılı olarak iletilecek.

https://tr.sputniknews.com/20210904/zorunlu-pcr-testi-donemi-basliyor-istanbuldaki-laboratuvarlarda-6-eylul-hazirligi-1048606003.html

https://tr.sputniknews.com/20210903/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-asi-olmayan-iscilerden-6-eylul-itibariyla-pcr-testi-istenecek-1048585988.html

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tesk, işçi, bendevi palandöken, test, koronavirüs, pcr