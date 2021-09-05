https://tr.sputniknews.com/20210905/thyden-ucretsiz-bilet-degisimi-duyurusu-1048636156.html

THY'den ücretsiz bilet değişimi duyurusu

THY'den ücretsiz bilet değişimi duyurusu

Türk Hava Yolları, bilet almasına rağmen PCR testi yaptıramayan ve 20 Ağustos tarihi öncesi bilet alan yolcuların biletlerine ücretsiz değişiklik hakkı... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T21:20+0300

2021-09-05T21:20+0300

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türkiye

thy

bilet

pcr

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Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan duyuruda şunlar ifade edildi:"Resmi otoritelerce alınan ve 6 Eylül 2021 tarihi ile geçerli olacak karar neticesinde iç hat seferlerine kayıtlı aşı yaptırmamış veya son 180 gün içerisinde koronavirüs hastalığı geçirmemiş olan yolcularımızdan PCR testi istenecektir.PCR testi yaptıramayacak ve 20 Ağustos 2021 tarihi öncesinde biletleme yapmış olan yolcularımız ücretsiz değişiklik hakkından faydalanabilecek.Bilet değişikliği işlemleri Türk Hava Yolları satış ofisleri, biletin satın alındığı acenteler ve Türk Hava Yolları çağrı merkezi tarafından yapılabilecektir."

türkiye

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thy, bilet, pcr