Turizm otobüsü karşı şeride geçip iş yerine girdi

Havalimanı güzergahına turizm otobüsüyle seyir halinde bulunan 45 yaşındaki Uğur Efe aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Hande Aykurt yönetimindeki otomobile çarptı.Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak refüje çıktı. Otobüs ise büyük bir hızla yol kenarındaki işletmelere zarar verdikten sonra, oto tamirhanesine girerek durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre otobüsün iş yerinin duvarına çarpmasıyla sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü Efe, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Refüje çıkan otomobilin içinde sıkışan yolcu Sevgi Ekmekçi ve sürücü Hande Aykurt için ekipler seferber oldu. Otomobilin parçalarının kesilmesinin ardından sıkıştığı yerden çıkartılan Hande Aykurt, 'Ayağım ayağım kaldı’ diyerek feryat etti. Ekiplerin çabası sonucu çıkartılan iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 3 İşletmede oluşan maddi zararın yanı sıra, oto tamirhane içindeki 3 araç da hasar gördü.
Antalya'da karşı şeride geçen turizm otobüsü önce otomobile çarptı, ardından bir iş yerine girerek durabildi.
Havalimanı güzergahına turizm otobüsüyle seyir halinde bulunan 45 yaşındaki Uğur Efe aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Hande Aykurt yönetimindeki otomobile çarptı.
Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak refüje çıktı. Otobüs ise büyük bir hızla yol kenarındaki işletmelere zarar verdikten sonra, oto tamirhanesine girerek durabildi.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Refüje çıkan otomobilin içinde sıkışan yolcu Sevgi Ekmekçi ve sürücü Hande Aykurt için ekipler seferber oldu.
Otomobilin parçalarının kesilmesinin ardından sıkıştığı yerden çıkartılan Hande Aykurt, 'Ayağım ayağım kaldı’ diyerek feryat etti. Ekiplerin çabası sonucu çıkartılan iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
3 İşletmede oluşan maddi zararın yanı sıra, oto tamirhane içindeki 3 araç da hasar gördü.