Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı gruptan çıkmayı garantiledi

Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeye sahne olan ilk seti Türkiye 25-22 kazandı. Milli takım, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci seti 25-12 aldı. Milliler, üçüncü seti de 25-15 kazandı ve salondan 3-0 galip ayrıldı. Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı. Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.
Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeye sahne olan ilk seti Türkiye 25-22 kazandı.
Milli takım, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci seti 25-12 aldı. Milliler, üçüncü seti de 25-15 kazandı ve salondan 3-0 galip ayrıldı. Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı.
Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.