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Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı gruptan çıkmayı garantiledi
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı gruptan çıkmayı garantiledi
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T15:30+0300
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avrupa
voleybol
erkek
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Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeye sahne olan ilk seti Türkiye 25-22 kazandı. Milli takım, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci seti 25-12 aldı. Milliler, üçüncü seti de 25-15 kazandı ve salondan 3-0 galip ayrıldı. Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı. Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.
https://tr.sputniknews.com/20210904/a-milli-kadin-voleybol-takimi-hollanda-karsisinda-turkiye-1-0-one-gecti-1048614005.html
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avrupa, voleybol, erkek

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı gruptan çıkmayı garantiledi

15:30 05.09.2021 (güncellendi: 15:52 05.09.2021)
© AATürkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© AA
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Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.
Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeye sahne olan ilk seti Türkiye 25-22 kazandı.
Milli takım, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci seti 25-12 aldı. Milliler, üçüncü seti de 25-15 kazandı ve salondan 3-0 galip ayrıldı. Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı.
Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında karşılaştığı Hollanda’yı 3-0 mağlup etti ve Avrupa üçüncüsü oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
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