https://tr.sputniknews.com/20210905/turkiye-a-milli-erkek-voleybol-takimi-avrupa-sampiyonasinda-gruptan-cikmayi-garantiledi-1048630565.html

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı gruptan çıkmayı garantiledi

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı gruptan çıkmayı garantiledi

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T15:30+0300

2021-09-05T15:30+0300

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avrupa

voleybol

erkek

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Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeye sahne olan ilk seti Türkiye 25-22 kazandı. Milli takım, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci seti 25-12 aldı. Milliler, üçüncü seti de 25-15 kazandı ve salondan 3-0 galip ayrıldı. Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı. Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.

https://tr.sputniknews.com/20210904/a-milli-kadin-voleybol-takimi-hollanda-karsisinda-turkiye-1-0-one-gecti-1048614005.html

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avrupa, voleybol, erkek