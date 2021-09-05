https://tr.sputniknews.com/20210905/ulastirma-bakanligindan-fahis-fiyattan-bilet-satanlara-siki-denetim-1048626911.html

Ulaştırma Bakanlığı'ndan fahiş fiyattan bilet satanlara sıkı denetim

Ulaştırma Bakanlığı'ndan fahiş fiyattan bilet satanlara sıkı denetim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, fahiş fiyattan bilet satanları mercek altına aldı. Ağustos ayında 864 otobüs... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T12:59+0300

2021-09-05T12:59+0300

2021-09-05T12:59+0300

türkiye

ulaştırma

otobüs

denetim

ulaşım

fahiş fiyat

adil karaismailoğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, fahiş fiyattan bilet satanları mercek altına aldı. Ağustos ayında 864 otobüs işletmecisi ve 3 bin 612 otobüs denetlendi. Denetimlerde, fahiş bilet fiyatlarının yanı sıra, korsan taşımacılık yapılıp yapılmadığı, yetki belgeleri, zaman ve ücret tarifesine uyum, sürücülerin uygun yeterlilik belgeleri ve biletler de kontrol edildi. Bin 709 adet uyarma, 626 adet idari para cezası olmak üzere toplam 2 bin 335 işlem uygulandı.Yönetmelik 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecekUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sahada edinilen tecrübeler, günümüzün gelişen şartları ve dijitalleşme gibi nedenlerden dolayı Ulaştırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliği’nin yayımlandığını anımsattı. Yönetmeliğin 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe gireceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, “Yeni mevzuat ile denetimlerin yıllık planlar kapsamında belirlenmesi, performans hedeflerine göre düzenli yapılması, risk analizi ile denetimlerin etkinleştirilmesi, ceza tutanakların elektronik ortamda düzenlenmesi ve tebliğ edilmesi, uzaktan algılama sistemleri ile denetimlerin yaygınlaştırılması sağlanacaktır” diye konuştu. Bakanlık tarafından yürütülen “Denetimlerin Etkinleştirilmesi Projesi’ne” de değinen Karaismailoğlu, “Geliştirilen mobil denetim uygulaması kullanılarak, denetleyici personelin tablet üzerinden denetim süreçlerini yürütmesi sağlanacak. Mobil uygulamanın tüm denetim alanlarında kullanılabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.Uzaktan denetim sistemi yaygınlaştırılacakKarayolu denetim istasyonlarından alınan veri ve görüntüler üzerinden yapılan “uzak denetim sisteminin” pilot çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, sistemin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yaygınlaştırılacağına dikkati çekti. Karaismailoğlu, “Böylelikle, Bölge Müdürlüklerimizde kurulacak uzak denetim merkezlerinde eşya taşımacılığına ilişkin yetki belgesi kontrollerinin uzaktan yapılması planlanıyor” dedi

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ulaştırma, otobüs, denetim, ulaşım, fahiş fiyat, adil karaismailoğlu