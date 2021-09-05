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Yabancı madde saptanan Moderna'nın 1.6 milyon dozdan fazla aşısı, Japonya'da toplatılacak
Yabancı madde saptanan Moderna'nın 1.6 milyon dozdan fazla aşısı, Japonya'da toplatılacak
Japonya'da içeriğinde yabancı madde saptanan Moderna üretimi 1,6 milyon dozdan fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı toplatacak. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T06:03+0300
2021-09-05T06:03+0300
2021-09-05T06:03+0300
koronavirüs
japonya
koronavirüs aşısı
moderna
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ABD'li ecza devi Moderna ile Japonya'daki satışı ve dağıtımından sorumlu partneri Takeda, içeriğinde yabancı madde bulunan aşılara yönelik karar aldı.Buna göre muhteviyatında yabancı madde ve şişeciklerinde kirlenme saptanan kullanılmamış 1,6 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı geri toplatılacak.Japonya Sağlık Bakanlığı önceki hafta, açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklamıştı.Bakanlık, Moderna'nın İspanya'da üretilen yaklaşık 1,6 milyon dozunun kullanımının önlem olarak askıya alındığını duyurmuştu.Takeda ise güvenlik önlemi olarak İspanya'da aynı üretim bandından çıkan dozların Japonya'daki kullanımına ara verdiklerini bildirmişti.
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japonya, koronavirüs aşısı, moderna
Yabancı madde saptanan Moderna'nın 1.6 milyon dozdan fazla aşısı, Japonya'da toplatılacak
Japonya'da içeriğinde yabancı madde saptanan Moderna üretimi 1,6 milyon dozdan fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı toplatacak.
ABD'li ecza devi Moderna ile Japonya'daki satışı ve dağıtımından sorumlu partneri Takeda, içeriğinde yabancı madde bulunan aşılara yönelik karar aldı.
Buna göre muhteviyatında yabancı madde ve şişeciklerinde kirlenme saptanan kullanılmamış 1,6 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı geri toplatılacak.
Japonya Sağlık Bakanlığı önceki hafta, açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklamıştı.
Bakanlık, Moderna'nın İspanya'da üretilen yaklaşık 1,6 milyon dozunun kullanımının önlem olarak askıya alındığını duyurmuştu.
Takeda ise güvenlik önlemi olarak İspanya'da aynı üretim bandından çıkan dozların Japonya'daki kullanımına ara verdiklerini bildirmişti.