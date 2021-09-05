https://tr.sputniknews.com/20210905/yazar-yenigun-turkiyenin-aci-gercegi-okumak-isteyen-ama-okuldan-uzak-kalan-kiz-cocuklari-1048647711.html

Yazar Yenigün: Türkiye'nin acı gerçeği, okumak isteyen ama okuldan uzak kalan kız çocukları

Yazar Yenigün: Türkiye'nin acı gerçeği, okumak isteyen ama okuldan uzak kalan kız çocukları

Yazar Yenigün, “Türkiye’nin acı bir gerçeği: Okumak isteyen ama okuldan uzak kalan kız çocukları. Toplumsal kısıtlamalar sebebiyle erkek çocuklara oranla kız... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T23:50+0300

2021-09-05T23:50+0300

2021-09-06T11:51+0300

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Yazar Aygen Yenigün, bir Ankara romanı olarak ifade edilen 'Çöl' ile Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.Aygen Yenigün’in romanı Çöl, Ankaralıların ve yolu başkentle kesişmiş olanların kendilerinden ve geçmişlerinden çok şey bulacağı bir Ankara romanı. Küçük hayallerinin peşi sıra yürüyen genç bir kızın dramıyla başlayan roman, kaderin cilvesiyle yolları kesişen Ayşegül ve Cenk üzerinden insan olmak, büyümek, iyileşmeyen yaralar ve hayat hakkında bir hikaye anlatıyor.Yenigün, “Türkiye’nin acı bir gerçeği: Okumak isteyen ama okuldan uzak kalan kız çocukları. Toplumsal kısıtlamalar sebebiyle erkek çocuklara oranla kız çocuklar okuldan daha fazla uzak kalıyor. Yapılan çok fazla çalışma var bununla ilgili fakat (kitabımdaki ana karakter Ayşegül gibi) bireysel çabalarıyla kız çocukları okutanlar keşke daha fazla olsa... Keşke o çocuklar tarafından rol model alınabilecek insanlar daha çoğalsa. Kendisine doğru yol gösterildiğinde çok iyi işler çıkarabilecek zehir gibi çocuklar var” şeklinde konuştu.Aygen Yenigün kitabında aşkın bilinmezliğine, yolların getirdiklerine ve çocukluk izlerinin etkisine dair okuyucuya yeni bir pencere açarken birini sevmenin ne demek olduğunu da sorguluyor. Okuyucu, yazarla birlikte Ankara'nın yokuşlarında, parklarında yürüyor, Mardin'in taş binalarına, Midyat'ın dar sokaklarına giriyorlar. Aşk, hüzün ve korkuların engel olamadığı büyük umutlar arasında dolaşırlarken onlara unutulmayan şarkılar eşlik ediyor. Hep birlikte hem tanıdık duygularla tekrar karşılaşıyor hem de Türkiye'nin ve hayatın gerçekleriyle yüzleşiyorlar.‘Ankara yaşamı kolaylaştıran, birbirimize daha fazla zaman ayırmamızı sağlayan bir şehir’Kitabında sıklıkla işlediği Ankara’ya ilişkin de konuşan Yenigün, şunları söyledi:

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2021

Serhat Sarısözen https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

Serhat Sarısözen https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

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Serhat Sarısözen https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

ankara, türkiye, eğitim, okul, radyo