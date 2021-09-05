https://tr.sputniknews.com/20210905/yazar-yenigun-turkiyenin-aci-gercegi-okumak-isteyen-ama-okuldan-uzak-kalan-kiz-cocuklari-1048647711.html
Yazar Yenigün: Türkiye'nin acı gerçeği, okumak isteyen ama okuldan uzak kalan kız çocukları
Yazar Yenigün: Türkiye'nin acı gerçeği, okumak isteyen ama okuldan uzak kalan kız çocukları
Yazar Yenigün, “Türkiye’nin acı bir gerçeği: Okumak isteyen ama okuldan uzak kalan kız çocukları. Toplumsal kısıtlamalar sebebiyle erkek çocuklara oranla kız... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T23:50+0300
2021-09-05T23:50+0300
2021-09-06T11:51+0300
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Yazar Aygen Yenigün, bir Ankara romanı olarak ifade edilen 'Çöl' ile Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.Aygen Yenigün’in romanı Çöl, Ankaralıların ve yolu başkentle kesişmiş olanların kendilerinden ve geçmişlerinden çok şey bulacağı bir Ankara romanı. Küçük hayallerinin peşi sıra yürüyen genç bir kızın dramıyla başlayan roman, kaderin cilvesiyle yolları kesişen Ayşegül ve Cenk üzerinden insan olmak, büyümek, iyileşmeyen yaralar ve hayat hakkında bir hikaye anlatıyor.Yenigün, “Türkiye’nin acı bir gerçeği: Okumak isteyen ama okuldan uzak kalan kız çocukları. Toplumsal kısıtlamalar sebebiyle erkek çocuklara oranla kız çocuklar okuldan daha fazla uzak kalıyor. Yapılan çok fazla çalışma var bununla ilgili fakat (kitabımdaki ana karakter Ayşegül gibi) bireysel çabalarıyla kız çocukları okutanlar keşke daha fazla olsa... Keşke o çocuklar tarafından rol model alınabilecek insanlar daha çoğalsa. Kendisine doğru yol gösterildiğinde çok iyi işler çıkarabilecek zehir gibi çocuklar var” şeklinde konuştu.Aygen Yenigün kitabında aşkın bilinmezliğine, yolların getirdiklerine ve çocukluk izlerinin etkisine dair okuyucuya yeni bir pencere açarken birini sevmenin ne demek olduğunu da sorguluyor. Okuyucu, yazarla birlikte Ankara'nın yokuşlarında, parklarında yürüyor, Mardin'in taş binalarına, Midyat'ın dar sokaklarına giriyorlar. Aşk, hüzün ve korkuların engel olamadığı büyük umutlar arasında dolaşırlarken onlara unutulmayan şarkılar eşlik ediyor. Hep birlikte hem tanıdık duygularla tekrar karşılaşıyor hem de Türkiye'nin ve hayatın gerçekleriyle yüzleşiyorlar.‘Ankara yaşamı kolaylaştıran, birbirimize daha fazla zaman ayırmamızı sağlayan bir şehir’Kitabında sıklıkla işlediği Ankara’ya ilişkin de konuşan Yenigün, şunları söyledi:
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Serhat Sarısözen
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
ankara, türkiye, eğitim, okul, radyo
Yazar Yenigün: Türkiye'nin acı gerçeği, okumak isteyen ama okuldan uzak kalan kız çocukları
23:50 05.09.2021 (güncellendi: 11:51 06.09.2021)
Yazar Yenigün, “Türkiye’nin acı bir gerçeği: Okumak isteyen ama okuldan uzak kalan kız çocukları. Toplumsal kısıtlamalar sebebiyle erkek çocuklara oranla kız çocuklar okuldan daha fazla uzak kalıyor” ifadelerini kullandı.
Yazar Aygen Yenigün, bir Ankara romanı olarak ifade edilen 'Çöl' ile Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.
Aygen Yenigün’in romanı Çöl, Ankaralıların ve yolu başkentle kesişmiş olanların kendilerinden ve geçmişlerinden çok şey bulacağı bir Ankara romanı. Küçük hayallerinin peşi sıra yürüyen genç bir kızın dramıyla başlayan roman, kaderin cilvesiyle yolları kesişen Ayşegül ve Cenk üzerinden insan olmak, büyümek, iyileşmeyen yaralar ve hayat hakkında bir hikaye anlatıyor.
Yenigün, “Türkiye’nin acı bir gerçeği: Okumak isteyen ama okuldan uzak kalan kız çocukları. Toplumsal kısıtlamalar sebebiyle erkek çocuklara oranla kız çocuklar okuldan daha fazla uzak kalıyor. Yapılan çok fazla çalışma var bununla ilgili fakat (kitabımdaki ana karakter Ayşegül gibi) bireysel çabalarıyla kız çocukları okutanlar keşke daha fazla olsa... Keşke o çocuklar tarafından rol model alınabilecek insanlar daha çoğalsa. Kendisine doğru yol gösterildiğinde çok iyi işler çıkarabilecek zehir gibi çocuklar var” şeklinde konuştu.
Aygen Yenigün kitabında aşkın bilinmezliğine, yolların getirdiklerine ve çocukluk izlerinin etkisine dair okuyucuya yeni bir pencere açarken birini sevmenin ne demek olduğunu da sorguluyor. Okuyucu, yazarla birlikte Ankara'nın yokuşlarında, parklarında yürüyor, Mardin'in taş binalarına, Midyat'ın dar sokaklarına giriyorlar. Aşk, hüzün ve korkuların engel olamadığı büyük umutlar arasında dolaşırlarken onlara unutulmayan şarkılar eşlik ediyor. Hep birlikte hem tanıdık duygularla tekrar karşılaşıyor hem de Türkiye'nin ve hayatın gerçekleriyle yüzleşiyorlar.
‘Ankara yaşamı kolaylaştıran, birbirimize daha fazla zaman ayırmamızı sağlayan bir şehir’
Kitabında sıklıkla işlediği Ankara’ya ilişkin de konuşan Yenigün, şunları söyledi:
“Ankara benim için güvenli bir liman. İstanbul’la karşılaştırdığımda yaşaması çok daha kolay bir şehir. Biz Ankara’da eşimize dostumuza daha fazla vakit ayırabiliyoruz. İstanbul’da bir yerden bir yere gitmek çok zaman aldığı için buluşmalar erteleniyor veya seyreltiliyor, Ankara’da trafik sorunu yok. Ankara, yaşamı kolaylaştıran, birbirimize daha fazla zaman ayırmamızı sağlayan, ihtiyaç duyduğumuzda birbirimizin yanında daha fazla bulunmamızı olanaklı kılan bir şehir.”