Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Gündem dışı - Sputnik Türkiye, 1920
GÜNDEM DIŞI
Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
https://tr.sputniknews.com/20210905/yazar-yenigun-turkiyenin-aci-gercegi-okumak-isteyen-ama-okuldan-uzak-kalan-kiz-cocuklari-1048647711.html
Yazar Yenigün: Türkiye'nin acı gerçeği, okumak isteyen ama okuldan uzak kalan kız çocukları
Yazar Yenigün: Türkiye'nin acı gerçeği, okumak isteyen ama okuldan uzak kalan kız çocukları
Yazar Yenigün, “Türkiye’nin acı bir gerçeği: Okumak isteyen ama okuldan uzak kalan kız çocukları. Toplumsal kısıtlamalar sebebiyle erkek çocuklara oranla kız... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T23:50+0300
2021-09-06T11:51+0300
gündem dişi
ankara
türkiye
eğitim
okul
radyo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200107_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_a3181ea2ce62f8b20ef23ac199a03260.jpg
Yazar Aygen Yenigün, bir Ankara romanı olarak ifade edilen 'Çöl' ile Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.Aygen Yenigün’in romanı Çöl, Ankaralıların ve yolu başkentle kesişmiş olanların kendilerinden ve geçmişlerinden çok şey bulacağı bir Ankara romanı. Küçük hayallerinin peşi sıra yürüyen genç bir kızın dramıyla başlayan roman, kaderin cilvesiyle yolları kesişen Ayşegül ve Cenk üzerinden insan olmak, büyümek, iyileşmeyen yaralar ve hayat hakkında bir hikaye anlatıyor.Yenigün, “Türkiye’nin acı bir gerçeği: Okumak isteyen ama okuldan uzak kalan kız çocukları. Toplumsal kısıtlamalar sebebiyle erkek çocuklara oranla kız çocuklar okuldan daha fazla uzak kalıyor. Yapılan çok fazla çalışma var bununla ilgili fakat (kitabımdaki ana karakter Ayşegül gibi) bireysel çabalarıyla kız çocukları okutanlar keşke daha fazla olsa... Keşke o çocuklar tarafından rol model alınabilecek insanlar daha çoğalsa. Kendisine doğru yol gösterildiğinde çok iyi işler çıkarabilecek zehir gibi çocuklar var” şeklinde konuştu.Aygen Yenigün kitabında aşkın bilinmezliğine, yolların getirdiklerine ve çocukluk izlerinin etkisine dair okuyucuya yeni bir pencere açarken birini sevmenin ne demek olduğunu da sorguluyor. Okuyucu, yazarla birlikte Ankara'nın yokuşlarında, parklarında yürüyor, Mardin'in taş binalarına, Midyat'ın dar sokaklarına giriyorlar. Aşk, hüzün ve korkuların engel olamadığı büyük umutlar arasında dolaşırlarken onlara unutulmayan şarkılar eşlik ediyor. Hep birlikte hem tanıdık duygularla tekrar karşılaşıyor hem de Türkiye'nin ve hayatın gerçekleriyle yüzleşiyorlar.‘Ankara yaşamı kolaylaştıran, birbirimize daha fazla zaman ayırmamızı sağlayan bir şehir’Kitabında sıklıkla işlediği Ankara’ya ilişkin de konuşan Yenigün, şunları söyledi:
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Serhat Sarısözen
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
Serhat Sarısözen
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200107_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_92ae74c4889712a0f34e444a574501b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, türkiye, eğitim, okul, radyo

Yazar Yenigün: Türkiye'nin acı gerçeği, okumak isteyen ama okuldan uzak kalan kız çocukları

23:50 05.09.2021 (güncellendi: 11:51 06.09.2021)
Gündem dışı
Gündem dışı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
Abone ol
Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
Tüm yazılar
Yazar Yenigün, “Türkiye’nin acı bir gerçeği: Okumak isteyen ama okuldan uzak kalan kız çocukları. Toplumsal kısıtlamalar sebebiyle erkek çocuklara oranla kız çocuklar okuldan daha fazla uzak kalıyor” ifadelerini kullandı.
Yazar Aygen Yenigün, bir Ankara romanı olarak ifade edilen 'Çöl' ile Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.
Aygen Yenigün’in romanı Çöl, Ankaralıların ve yolu başkentle kesişmiş olanların kendilerinden ve geçmişlerinden çok şey bulacağı bir Ankara romanı. Küçük hayallerinin peşi sıra yürüyen genç bir kızın dramıyla başlayan roman, kaderin cilvesiyle yolları kesişen Ayşegül ve Cenk üzerinden insan olmak, büyümek, iyileşmeyen yaralar ve hayat hakkında bir hikaye anlatıyor.
Yenigün, “Türkiye’nin acı bir gerçeği: Okumak isteyen ama okuldan uzak kalan kız çocukları. Toplumsal kısıtlamalar sebebiyle erkek çocuklara oranla kız çocuklar okuldan daha fazla uzak kalıyor. Yapılan çok fazla çalışma var bununla ilgili fakat (kitabımdaki ana karakter Ayşegül gibi) bireysel çabalarıyla kız çocukları okutanlar keşke daha fazla olsa... Keşke o çocuklar tarafından rol model alınabilecek insanlar daha çoğalsa. Kendisine doğru yol gösterildiğinde çok iyi işler çıkarabilecek zehir gibi çocuklar var” şeklinde konuştu.
Aygen Yenigün kitabında aşkın bilinmezliğine, yolların getirdiklerine ve çocukluk izlerinin etkisine dair okuyucuya yeni bir pencere açarken birini sevmenin ne demek olduğunu da sorguluyor. Okuyucu, yazarla birlikte Ankara'nın yokuşlarında, parklarında yürüyor, Mardin'in taş binalarına, Midyat'ın dar sokaklarına giriyorlar. Aşk, hüzün ve korkuların engel olamadığı büyük umutlar arasında dolaşırlarken onlara unutulmayan şarkılar eşlik ediyor. Hep birlikte hem tanıdık duygularla tekrar karşılaşıyor hem de Türkiye'nin ve hayatın gerçekleriyle yüzleşiyorlar.

‘Ankara yaşamı kolaylaştıran, birbirimize daha fazla zaman ayırmamızı sağlayan bir şehir’

Kitabında sıklıkla işlediği Ankara’ya ilişkin de konuşan Yenigün, şunları söyledi:
“Ankara benim için güvenli bir liman. İstanbul’la karşılaştırdığımda yaşaması çok daha kolay bir şehir. Biz Ankara’da eşimize dostumuza daha fazla vakit ayırabiliyoruz. İstanbul’da bir yerden bir yere gitmek çok zaman aldığı için buluşmalar erteleniyor veya seyreltiliyor, Ankara’da trafik sorunu yok. Ankara, yaşamı kolaylaştıran, birbirimize daha fazla zaman ayırmamızı sağlayan, ihtiyaç duyduğumuzda birbirimizin yanında daha fazla bulunmamızı olanaklı kılan bir şehir.”
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:58Düğünde damada arkadaşları tarafından 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar takıldı
12:41Serbest bırakılmıştı: Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi İstanbul’da
12:40Tunca Nehri atık ve yosunlarla kaplandı, Meriç Nehri kumsala döndü
12:33Fatih Altaylı: Beş paralık adamlıkları, üç paralık cesaretleri yok
12:23'Taliban hükümeti, siyasi lider Birader'in Hakkani ile çatışmada yaralanması yüzünden gecikti'
12:17Arabasını satarak büyüttüğü ormanı mahallesine miras bıraktı
12:17Türk oyuncu, ABD'nin reyting rekorları kıran dizisinde
12:15PCR şartı yürürlükte: Aşısı eksik damat balayına gidemedi
11:57Jeff Bezos'tan 'yaşlanmaya karşı' çalışmalar için yeni yatırım
11:51Emre Aşık-Yağmur Sarnıç'ın boşanma davası sonuçlandı
11:35Erdoğan'dan aşı çağrısı: Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz
11:33'Kovid-19 aşısı erkeklerde sperm sayısını artırıyor'
11:12Memur-Sen: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 909 TL, yoksulluk sınırı 8 bin 263 TL
11:08Prof. Dr. Yaprak: Asya kaplan sivrisineği ısırığında 3 ölümcül hastalık riski var
11:08Kazayı gördü, 112’den yardım istedi, yaralı kadın eşi çıktı
10:52Rus topçu birliklerinden Tacikistan dağlarında tatbikat
10:51Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: 'Ben maalesef seçilmişim'
10:40İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Yeni bir göç akımı şu an için asla söz konusu değil
10:40Üniversitelilerin dönüşüyle kiralık evlerin fiyatında yüzde 200'lük artış
10:36Otomobilin kaportasını keserek gelin damat masası yaptı