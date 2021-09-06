https://tr.sputniknews.com/20210906/39-yildir-komada-olan-fransa-milli-takimi-futbolcusu-hayatini-kaybetti-1048653290.html

39 yıldır komada olan Fransa Milli Takımı futbolcusu hayatını kaybetti

39 yıldır komada olan Fransa Milli Takımı futbolcusu hayatını kaybetti

1982 yılında geçirdiği ameliyat sonrası komaya giren Fransız milli futbolcu Jean-Pierre Adams, hayatını kaybetti. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T14:04+0300

2021-09-06T14:04+0300

2021-09-06T14:04+0300

futbol

koma

jean-pierre adams

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1972 ile 1976 yılları arasında 22 kez Fransa Milli Takımı, 120 kez ise OGC Nice formasını giyen futbolcu Jean-Pierre Adams, Nimes Üniversite Hastanesi'nde gözlerini hayata yumdu.Adams, emekli olmasından bir yıl sonra geçirdiği menisküs ameliyatı sırasında yapılan anestezi hatası sonrası 17 Mart 1982'de komaya girdi ve 39 yıl boyunca uyanmadı. Adams'ın eşi Bernadette, 39 yıl boyunca futbolcuyu yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Yılbaşı, doğum günü ve babalar günü gibi özel günlerde ona hep hediyeler getirdik. Her gün yanındaydık. Onunla olduğumuzu hissediyordu" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

futbol, koma, jean-pierre adams