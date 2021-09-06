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A Milli Erkek Voleybol Takımı ilk yenilgisini aldı
A Milli Erkek Voleybol Takımı ilk yenilgisini aldı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu 4. maçında Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T22:32+0300
2021-09-06T22:32+0300
2021-09-06T22:32+0300
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hollanda, türkiye a milli voleybol takımı
A Milli Erkek Voleybol Takımı ilk yenilgisini aldı
Ayrıntılar geliyor
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu 4. maçında Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.