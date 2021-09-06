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A Milli Erkek Voleybol Takımı ilk yenilgisini aldı
A Milli Erkek Voleybol Takımı ilk yenilgisini aldı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu 4. maçında Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
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hollanda, türkiye a milli voleybol takımı

A Milli Erkek Voleybol Takımı ilk yenilgisini aldı

22:32 06.09.2021
© AAA Milli Erkek Voleybol Takımı ilk yenilgisini aldı
A Milli Erkek Voleybol Takımı ilk yenilgisini aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AA
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu 4. maçında Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.
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