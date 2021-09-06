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ABD, Gine'deki askeri darbeyi kınadı
ABD, Gine'deki askeri darbeyi kınadı
ABD yönetimi, Gine'de yapılan askeri darbeyi kınadı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T06:55+0300
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dünya
abd
gine
ned price
askeri darbe
kınama
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Gine'de yönetimin zorla ele geçirilmesini kınadığı belirtti."Şiddet ve anayasa dışı adımlar sadece Gine'nin barış, istikrar ve refah arzularını tüketmektedir" diyen Price, bu tarz eylemlerin, ABD ve diğer uluslararası aktörlerin Gine'ye olan destek kabiliyetini kısıtladığına işaret etti.Price açıklamasında, "Tüm tarafları şiddetten ve anayasanın desteklemediği her türlü eylemden vazgeçmeye ve hukukun üstünlüğünü desteklemeye davet ediyoruz" çağrısında bulundu.
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abd, gine, ned price, askeri darbe, kınama

ABD, Gine'deki askeri darbeyi kınadı

06:55 06.09.2021
© AAGine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde alıkonuldu
Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde alıkonuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AA
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ABD yönetimi, Gine'de yapılan askeri darbeyi kınadı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Gine'de yönetimin zorla ele geçirilmesini kınadığı belirtti.
"Şiddet ve anayasa dışı adımlar sadece Gine'nin barış, istikrar ve refah arzularını tüketmektedir" diyen Price, bu tarz eylemlerin, ABD ve diğer uluslararası aktörlerin Gine'ye olan destek kabiliyetini kısıtladığına işaret etti.
Price açıklamasında, "Tüm tarafları şiddetten ve anayasanın desteklemediği her türlü eylemden vazgeçmeye ve hukukun üstünlüğünü desteklemeye davet ediyoruz" çağrısında bulundu.
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