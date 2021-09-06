ABD, Gine'deki askeri darbeyi kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Gine'de yönetimin zorla ele geçirilmesini kınadığı belirtti."Şiddet ve anayasa dışı adımlar sadece Gine'nin barış, istikrar ve refah arzularını tüketmektedir" diyen Price, bu tarz eylemlerin, ABD ve diğer uluslararası aktörlerin Gine'ye olan destek kabiliyetini kısıtladığına işaret etti.Price açıklamasında, "Tüm tarafları şiddetten ve anayasanın desteklemediği her türlü eylemden vazgeçmeye ve hukukun üstünlüğünü desteklemeye davet ediyoruz" çağrısında bulundu.
ABD yönetimi, Gine'de yapılan askeri darbeyi kınadı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Gine'de yönetimin zorla ele geçirilmesini kınadığı belirtti.
"Şiddet ve anayasa dışı adımlar sadece Gine'nin barış, istikrar ve refah arzularını tüketmektedir" diyen Price, bu tarz eylemlerin, ABD ve diğer uluslararası aktörlerin Gine'ye olan destek kabiliyetini kısıtladığına işaret etti.
Price açıklamasında, "Tüm tarafları şiddetten ve anayasanın desteklemediği her türlü eylemden vazgeçmeye ve hukukun üstünlüğünü desteklemeye davet ediyoruz" çağrısında bulundu.
The U.S. condemns today’s events in Guinea. Violence and extra-constitutional measures will erode Guinea’s prospects for peace, stability, and prosperity. We urge all parties to stand by the rule of law and forego efforts not supported by the Constitution. https://t.co/1mn9xUPwUN