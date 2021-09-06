https://tr.sputniknews.com/20210906/abd-ginedeki-askeri-darbeyi-kinadi-1048642635.html

ABD, Gine'deki askeri darbeyi kınadı

ABD, Gine'deki askeri darbeyi kınadı

ABD yönetimi, Gine'de yapılan askeri darbeyi kınadı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T06:55+0300

2021-09-06T06:55+0300

2021-09-06T06:54+0300

dünya

abd

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askeri darbe

kınama

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Gine'de yönetimin zorla ele geçirilmesini kınadığı belirtti."Şiddet ve anayasa dışı adımlar sadece Gine'nin barış, istikrar ve refah arzularını tüketmektedir" diyen Price, bu tarz eylemlerin, ABD ve diğer uluslararası aktörlerin Gine'ye olan destek kabiliyetini kısıtladığına işaret etti.Price açıklamasında, "Tüm tarafları şiddetten ve anayasanın desteklemediği her türlü eylemden vazgeçmeye ve hukukun üstünlüğünü desteklemeye davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

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abd, gine, ned price, askeri darbe, kınama