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https://tr.sputniknews.com/20210906/abdden-gelen-goruntuler-zombi-filmlerini-andirdi-1048655648.html
ABD'den gelen görüntüler zombi filmlerini andırdı
ABD'den gelen görüntüler zombi filmlerini andırdı
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia uyuşturucu bağımlılarının görüntüleri zombi filmlerini andırdı. Ülkede artan uyuşturucu kullanımı sokakların... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T14:52+0300
2021-09-06T14:52+0300
dünya
abd
uyuşturucu
film
zombi
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ABD'nin Philedelphia kentinde çekilen sokak görüntüleri sosyal medyada şaşkınlık yarattı. 'kimgary' adlı kullanıcının Youtube üzerinden yayınladığı görüntülerde ABD'yi sarsan evsizlik, fakirlik ve uyuşturucu salgınının en acı yüzü açıkça görülebiliyor.Zombi filmlerini andıran görüntüler, dünya basınında yer aldı. Uyuşturucu bağımlıların görüntüleri sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı.
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abd, uyuşturucu, film, zombi

ABD'den gelen görüntüler zombi filmlerini andırdı

14:52 06.09.2021
© Fotoğraf : Twitteraşırı doz - uyuşturucu
aşırı doz - uyuşturucu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia uyuşturucu bağımlılarının görüntüleri zombi filmlerini andırdı. Ülkede artan uyuşturucu kullanımı sokakların görüntülenmesi ile dünya basınında gündem oldu.
ABD'nin Philedelphia kentinde çekilen sokak görüntüleri sosyal medyada şaşkınlık yarattı.
'kimgary' adlı kullanıcının Youtube üzerinden yayınladığı görüntülerde ABD'yi sarsan evsizlik, fakirlik ve uyuşturucu salgınının en acı yüzü açıkça görülebiliyor.
Zombi filmlerini andıran görüntüler, dünya basınında yer aldı. Uyuşturucu bağımlıların görüntüleri sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı.
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