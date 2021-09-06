ABD'den gelen görüntüler zombi filmlerini andırdı

ABD'nin Philedelphia kentinde çekilen sokak görüntüleri sosyal medyada şaşkınlık yarattı. 'kimgary' adlı kullanıcının Youtube üzerinden yayınladığı görüntülerde ABD'yi sarsan evsizlik, fakirlik ve uyuşturucu salgınının en acı yüzü açıkça görülebiliyor.Zombi filmlerini andıran görüntüler, dünya basınında yer aldı. Uyuşturucu bağımlıların görüntüleri sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia uyuşturucu bağımlılarının görüntüleri zombi filmlerini andırdı. Ülkede artan uyuşturucu kullanımı sokakların görüntülenmesi ile dünya basınında gündem oldu.
ABD'nin Philedelphia kentinde çekilen sokak görüntüleri sosyal medyada şaşkınlık yarattı.
'kimgary' adlı kullanıcının Youtube üzerinden yayınladığı görüntülerde ABD'yi sarsan evsizlik, fakirlik ve uyuşturucu salgınının en acı yüzü açıkça görülebiliyor.
Zombi filmlerini andıran görüntüler, dünya basınında yer aldı. Uyuşturucu bağımlıların görüntüleri sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı.