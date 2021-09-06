https://tr.sputniknews.com/20210906/al-jazeera-taliban-turkiyeyi-afganistana-davet-etti-1048658669.html
Al Jazeera: Taliban, Türkiye’yi Afganistan’a davet etti
Al Jazeera: Taliban, Türkiye’yi Afganistan’a davet etti
ABD'nin çekilmesinin ardından Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın yeni hükümetin tanıtımı seremonisine Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar'ı... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T16:09+0300
2021-09-06T16:09+0300
2021-09-06T16:09+0300
dünya
çin
afganistan
türkiye
taliban
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Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, bugün Taliban’ın* Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar’ı hükümetin tanıtım seremonisine davet ettiğini aktardı.İsmini açıklamayan bir Taliban yetkilisi, “Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar’a, yeni Afgan hükümetinin tanıtım seremonisine katılmaları için davet gönderdik” dedi.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
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MIA „Rosiya Segodnya“
çin, afganistan, türkiye, taliban
Al Jazeera: Taliban, Türkiye’yi Afganistan’a davet etti
ABD'nin çekilmesinin ardından Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın yeni hükümetin tanıtımı seremonisine Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar'ı davet ettiği belirtildi.
Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, bugün Taliban’ın* Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar’ı hükümetin tanıtım seremonisine davet ettiğini aktardı.
İsmini açıklamayan bir Taliban yetkilisi, “Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar’a, yeni Afgan hükümetinin tanıtım seremonisine katılmaları için davet gönderdik” dedi.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.