https://tr.sputniknews.com/20210906/al-jazeera-taliban-turkiyeyi-afganistana-davet-etti-1048658669.html

Al Jazeera: Taliban, Türkiye’yi Afganistan’a davet etti

Al Jazeera: Taliban, Türkiye’yi Afganistan’a davet etti

ABD'nin çekilmesinin ardından Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın yeni hükümetin tanıtımı seremonisine Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar'ı... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T16:09+0300

2021-09-06T16:09+0300

2021-09-06T16:09+0300

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türkiye

taliban

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Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, bugün Taliban’ın* Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar’ı hükümetin tanıtım seremonisine davet ettiğini aktardı.İsmini açıklamayan bir Taliban yetkilisi, “Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar’a, yeni Afgan hükümetinin tanıtım seremonisine katılmaları için davet gönderdik” dedi.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.

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çin, afganistan, türkiye, taliban