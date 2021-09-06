Arabasını satarak büyüttüğü ormanı mahallesine miras bıraktı

“Dedem bu ormanı 2008’in kasım ayında kendi imkânlarıyla yaptı. Maddi manevi bütün desteğini kendisi sağladı. Dedemle birlikte biz yaklaşık 5 sene buranın sulamasını yaptık. Sonra da zaten su istemedi. Yıllar geçtikçe sedir ağaçları büyüdü. Mahallenin içinde güzel bir görüntü oluşturdu. Bir miras, armağan oldu bu bize. Biz haftada birkaç kez geliyoruz buraya, içinde gezdiğimiz zaman hem huzur veriyor hem de mutluluk veriyor. Arazi 25 dönüm ve dedemin diktiği sadece 5-10 tane fidan kurudu, geriye kalanlar tuttu. Boyları da 4-5 metreye ulaştı. Mahallede yaşayanlar da çok memnun. Birisi fidan dikeceği zaman hep dedemi de götürürdü. Dedemin diktiği fidan tutardı.”