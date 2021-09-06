https://tr.sputniknews.com/20210906/arsasindan-gecen-yolu-ulasima-kapatti-1048667821.html

Arsasından geçen yolu ulaşıma kapattı

Arsasından geçen yolu ulaşıma kapattı

Konya’da Züleyha Schumacher, arsasının ortasından geçen yolu, özel mülkü olduğu için ulaşıma kapattı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T21:43+0300

2021-09-06T21:43+0300

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Almanya’da yaşan Türk vatandaşı Züleyha Schumacher, 2012 yılında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde 16 bin 670 metrekarelik bir arsayı yatırım için satın aldı. O dönemde aldığı arsayı incelmeyen Schumacher, arazinin yaklaşık 13 bin metrekaresinin yol olarak kullanıldığını öğrendi. Ardından avukatı Tevfik Buğdağcı aracılığıyla 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yer tespit davası açtı. Dava sonucunda arsasının yaklaşık 13 bin metrekare alanından 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere yol geçtiği belirlendi.Schumacher, Prof. Dr. Ahmet Ayhan caddesinin arsasının bulunduğu bölümü ’Bu cadde tapulu arazimiz olduğu için kapatılmıştır’ yazılı tabela koyup, şerit ve kum dökerek ulaşıma kapattı. Yolun kapatıldığını gören araç sürücüleri ise geri dönmek zorunda kaldı.Schumacher’in avukatı Tevfik Buğdaycı, Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerin olumsuz geçmesi üzerine, yolun özel mülklerinden geçen bölümü kapattıklarını belirtti. Buğdaycı, şunları söyledi:'Belediyenin yaptığı hukuka aykırıdır'Özel mülkün kamulaştırılamadan kullanılamayacağını ifade eden Buğdaycı, ”’Bu cadde tapulu arazimiz olduğu için kapatılmıştır’ yazılı tabela koyduk. Burası özel mülk. Özel mülkü kamulaştırmadan kullanamaz. Belediye isterse, hemen kamulaştırır. Bizde isteriz. Kamulaştırsın, paramızı versin. Belediye, para vermem diyor. Kamulaştırmam diyor. Ama kullanacağım diyor. Böyle bir şey olmaz. Sizin evinize adamın biri gelse 3 oda 1 salon olan evinizin bir odasına ben oturacağım derse, oturun mu diyeceğiz? O yüzden belediyenin yaptığı hukuka aykırıdır. Son 5 yıl kira bedeli için ecrimisil davası açtık. Burası Bosna Hersek Mahallesi ile Organize Sanayi Bölgeleri arasında bir yoldur” diye konuştu.

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türkiye, konya, türk, alman, dava, yol, gurbetçi, ulaşım, belediye, arsa