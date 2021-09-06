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Arsasından geçen yolu ulaşıma kapattı
Arsasından geçen yolu ulaşıma kapattı
Konya’da Züleyha Schumacher, arsasının ortasından geçen yolu, özel mülkü olduğu için ulaşıma kapattı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T21:43+0300
2021-09-06T21:43+0300
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Almanya’da yaşan Türk vatandaşı Züleyha Schumacher, 2012 yılında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde 16 bin 670 metrekarelik bir arsayı yatırım için satın aldı. O dönemde aldığı arsayı incelmeyen Schumacher, arazinin yaklaşık 13 bin metrekaresinin yol olarak kullanıldığını öğrendi. Ardından avukatı Tevfik Buğdağcı aracılığıyla 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yer tespit davası açtı. Dava sonucunda arsasının yaklaşık 13 bin metrekare alanından 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere yol geçtiği belirlendi.Schumacher, Prof. Dr. Ahmet Ayhan caddesinin arsasının bulunduğu bölümü ’Bu cadde tapulu arazimiz olduğu için kapatılmıştır’ yazılı tabela koyup, şerit ve kum dökerek ulaşıma kapattı. Yolun kapatıldığını gören araç sürücüleri ise geri dönmek zorunda kaldı.Schumacher’in avukatı Tevfik Buğdaycı, Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerin olumsuz geçmesi üzerine, yolun özel mülklerinden geçen bölümü kapattıklarını belirtti. Buğdaycı, şunları söyledi:'Belediyenin yaptığı hukuka aykırıdır'Özel mülkün kamulaştırılamadan kullanılamayacağını ifade eden Buğdaycı, ”’Bu cadde tapulu arazimiz olduğu için kapatılmıştır’ yazılı tabela koyduk. Burası özel mülk. Özel mülkü kamulaştırmadan kullanamaz. Belediye isterse, hemen kamulaştırır. Bizde isteriz. Kamulaştırsın, paramızı versin. Belediye, para vermem diyor. Kamulaştırmam diyor. Ama kullanacağım diyor. Böyle bir şey olmaz. Sizin evinize adamın biri gelse 3 oda 1 salon olan evinizin bir odasına ben oturacağım derse, oturun mu diyeceğiz? O yüzden belediyenin yaptığı hukuka aykırıdır. Son 5 yıl kira bedeli için ecrimisil davası açtık. Burası Bosna Hersek Mahallesi ile Organize Sanayi Bölgeleri arasında bir yoldur” diye konuştu.
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türkiye, konya, türk, alman, dava, yol, gurbetçi, ulaşım, belediye, arsa

Arsasından geçen yolu ulaşıma kapattı

21:43 06.09.2021
© DHAArsasından geçen yolu ulaşıma kapattı
Arsasından geçen yolu ulaşıma kapattı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© DHA
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Konya’da Züleyha Schumacher, arsasının ortasından geçen yolu, özel mülkü olduğu için ulaşıma kapattı.
Almanya’da yaşan Türk vatandaşı Züleyha Schumacher, 2012 yılında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde 16 bin 670 metrekarelik bir arsayı yatırım için satın aldı.
O dönemde aldığı arsayı incelmeyen Schumacher, arazinin yaklaşık 13 bin metrekaresinin yol olarak kullanıldığını öğrendi.
Ardından avukatı Tevfik Buğdağcı aracılığıyla 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yer tespit davası açtı. Dava sonucunda arsasının yaklaşık 13 bin metrekare alanından 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere yol geçtiği belirlendi.
Schumacher, Prof. Dr. Ahmet Ayhan caddesinin arsasının bulunduğu bölümü ’Bu cadde tapulu arazimiz olduğu için kapatılmıştır’ yazılı tabela koyup, şerit ve kum dökerek ulaşıma kapattı. Yolun kapatıldığını gören araç sürücüleri ise geri dönmek zorunda kaldı.
Schumacher’in avukatı Tevfik Buğdaycı, Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerin olumsuz geçmesi üzerine, yolun özel mülklerinden geçen bölümü kapattıklarını belirtti. Buğdaycı, şunları söyledi:
Almanya’da oturan müvekkilim, 2012 yılında buradaki yolu görmeden yatırım amaçlı arsayı satın almış. Müvekkilim bana vekalet gönderdi, gayrimenkulün durumunu tespit için. Mahkeme kararıyla tespit yaptırdım. Yaptırdığım tespitte 12-13 bin metrekarenin 3 gidiş, 3 geliş yol olduğu ortaya çıktı. Bu tespit üzerine Büyükşehir Belediyesiyle, iyilikle görüşmeler yaptık; ama sonuç alamadık. Bunun üzerine Valiliğe dilekçe yazdım, mülkiyet hakkı kutsal. Bizim müvekkilimizin gayrimenkulü kamulaştırılmadan yol olarak kullanılmış. Bu işi çözemeyince davalı idareler şunu bekliyor, kamulaştırma davası açmasını bekliyor. Kendisi kamulaştırmıyor. Dava açınca, bu dava 6 yıl sürecek, icraya koymanız da mümkün değil. Müvekkilimle görüştüm. Müvekkilim, ’Yolu kapat ve bizim sınırlarımıza tel çek’ dedi. Son 5 yıl kira bedeli için ecrimisil davası açtık. Hem de kutsal mülkiyet hakkımızı korumak için yolu kapatıp, koruma önlemleri aldı.

'Belediyenin yaptığı hukuka aykırıdır'

Özel mülkün kamulaştırılamadan kullanılamayacağını ifade eden Buğdaycı, ”’Bu cadde tapulu arazimiz olduğu için kapatılmıştır’ yazılı tabela koyduk. Burası özel mülk. Özel mülkü kamulaştırmadan kullanamaz. Belediye isterse, hemen kamulaştırır. Bizde isteriz. Kamulaştırsın, paramızı versin. Belediye, para vermem diyor. Kamulaştırmam diyor. Ama kullanacağım diyor. Böyle bir şey olmaz. Sizin evinize adamın biri gelse 3 oda 1 salon olan evinizin bir odasına ben oturacağım derse, oturun mu diyeceğiz? O yüzden belediyenin yaptığı hukuka aykırıdır. Son 5 yıl kira bedeli için ecrimisil davası açtık. Burası Bosna Hersek Mahallesi ile Organize Sanayi Bölgeleri arasında bir yoldur” diye konuştu.
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