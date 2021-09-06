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Bahçeli'nin izniyle taklidini yapan Yuva'dan açıklama
Bahçeli'nin izniyle taklidini yapan Yuva'dan açıklama
Adana'da, yaptığı Devlet Bahçeli taklidiyle sosyal medyada gündem olan kanser hastası komedyen Yunus Yuva, eleştirilere yanıt verdi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T14:42+0300
2021-09-06T14:42+0300
yaşam
devlet bahçeli
taklit
komedyen
yunus yuva
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası komedyen Yunus Yuva, 3 yıl önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiğinde, iznini alarak taklidini yaptı. Yuva, Bahçeli’nin taklidini yaptığı görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.Görüntüler, çok sayıda olumsuz yorum aldı. Görüntülerle ilgili Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek açıklama yaptı.Çiçek, videonun Bahçeli’nin yüksek toleransı sonrası çekildiğini belirterek, kanser tedavisi gören Yuva’yı destekledi.'Dalga geçenler önce kendisiyle dalga geçsin'Komedyen Yunus Yuva ise 3 yıldır kanser tedavisi gördüğünü ve gösteri yapamadığını kaydetti. Sağlıklı zamanlarında sık sık Bahçeli'nin taklidini yaptığını anlatan Yuva, "Genel Başkanımız çok hoşgörülü birisi olduğu için, her yanına gittiğimde mutlaka kendisinden müsaade alıp taklidini yaparım. 100’ün üzerinde taklit yapma yeteneğim var. Aynı zamanda ressamım. Kimsenin bilmediği yönlerim var. Çekilen videolarla dalga geçenler önce kendisiyle dalga geçsin. Cesaretleri varsa Devlet Bahçeli’nin yanına gidip tatlı dille yapabiliyorlarsa buyursun yapsınlar" dedi.'Birçok kişi üzülüp yorumları kaldırdı'Hastalığının duyulmasının ardından olumsuz yorumların azaldığını belirten Yunus Yuva, "Kanser hastası olduğumu öğrenen birçok kişi üzülüp yorumlarını kaldırdı. Genel başkanımızın bana karşı ayrı bir sevgisi, benim de ona karşı ayrı bir sevgim var. Manevi oğluyum diyebilirim. Ben ülkücü bir komedyenim. Kötü söz sahibinindir. İsteyen herkes istediği yorumu yapabilir" diye konuştu.
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devlet bahçeli, taklit, komedyen, yunus yuva

Bahçeli'nin izniyle taklidini yapan Yuva'dan açıklama

14:42 06.09.2021
© DHAYunus Yuva
Yunus Yuva - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© DHA
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Adana'da, yaptığı Devlet Bahçeli taklidiyle sosyal medyada gündem olan kanser hastası komedyen Yunus Yuva, eleştirilere yanıt verdi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası komedyen Yunus Yuva, 3 yıl önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiğinde, iznini alarak taklidini yaptı. Yuva, Bahçeli’nin taklidini yaptığı görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntüler, çok sayıda olumsuz yorum aldı. Görüntülerle ilgili Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek açıklama yaptı.
Çiçek, videonun Bahçeli’nin yüksek toleransı sonrası çekildiğini belirterek, kanser tedavisi gören Yuva’yı destekledi.

'Dalga geçenler önce kendisiyle dalga geçsin'

Komedyen Yunus Yuva ise 3 yıldır kanser tedavisi gördüğünü ve gösteri yapamadığını kaydetti. Sağlıklı zamanlarında sık sık Bahçeli'nin taklidini yaptığını anlatan Yuva, "Genel Başkanımız çok hoşgörülü birisi olduğu için, her yanına gittiğimde mutlaka kendisinden müsaade alıp taklidini yaparım. 100’ün üzerinde taklit yapma yeteneğim var. Aynı zamanda ressamım. Kimsenin bilmediği yönlerim var. Çekilen videolarla dalga geçenler önce kendisiyle dalga geçsin. Cesaretleri varsa Devlet Bahçeli’nin yanına gidip tatlı dille yapabiliyorlarsa buyursun yapsınlar" dedi.

'Birçok kişi üzülüp yorumları kaldırdı'

Hastalığının duyulmasının ardından olumsuz yorumların azaldığını belirten Yunus Yuva, "Kanser hastası olduğumu öğrenen birçok kişi üzülüp yorumlarını kaldırdı. Genel başkanımızın bana karşı ayrı bir sevgisi, benim de ona karşı ayrı bir sevgim var. Manevi oğluyum diyebilirim. Ben ülkücü bir komedyenim. Kötü söz sahibinindir. İsteyen herkes istediği yorumu yapabilir" diye konuştu.
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