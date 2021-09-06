https://tr.sputniknews.com/20210906/bahreyn-krali-turkiye-ile-iliskiler-ileri-duzeyde-ve-is-birligi-gelisiyor-1048653540.html

Bahreyn Kralı: Türkiye ile ilişkiler ileri düzeyde ve iş birliği gelişiyor

Bahreyn Kralı: Türkiye ile ilişkiler ileri düzeyde ve iş birliği gelişiyor

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife "Türkiye ile ilişkilerin ileri düzeyde olduğunu ve iş birliğinin geliştiğini" söyledi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T14:12+0300

2021-09-06T14:12+0300

2021-09-06T14:12+0300

türkiye

bahreyn

hamad bin isa al halife

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Bahreyn resmi haber ajansının haberine göre, Al Halife, Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakıl'ı kabul etti.Al Halife ile büyükelçi Çakıl, görüşmede iki kardeş ülke arasındaki iyi ve yakın ilişkilerin seyrini gözden geçirdi.Görüşmede, Al Halife, ilişkilerin ulaştığı ileri düzey ve tüm alanlardaki iş birliğinin gelişmesine dikkati çekti.Bahreyn Kralı, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine verdiği önemden dolayı Büyükelçi Çakıl'a teşekkür etti.Büyükelçi Çakıl da Bahreyn Kralı Al Halife'nin tüm alanlardaki seçkin ilişkilere gösterdiği özenden dolayı teşekkür ve takdirlerini sundu.

bahreyn

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türkiye, bahreyn, hamad bin isa al halife