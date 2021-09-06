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https://tr.sputniknews.com/20210906/bakan-karaismailoglu-acikladi-istanbulda-metronun-simgesi-degisti-1048651656.html
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul’da metronun simgesi değişti
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul’da metronun simgesi değişti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da metro simgesinin değiştiğini açıkladı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T13:19+0300
2021-09-06T13:19+0300
2021-09-06T13:19+0300
türkiye
metro
adil karaismailoğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından İstanbul metorsunun yeni simgesini duyurdu.Bakan Karaismailoğlu, yeni simgenin olduğu fotoğrafı “İstanbul’da metronun yeni simgesi! I ❤️ U” notuyla paylaştı.İstanbul’daki metro hatlarının simgesi “M” harfiydi.
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metro, adil karaismailoğlu
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul’da metronun simgesi değişti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da metro simgesinin değiştiğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından İstanbul metorsunun yeni simgesini duyurdu.
Bakan Karaismailoğlu, yeni simgenin olduğu fotoğrafı “İstanbul’da metronun yeni simgesi! I ❤️ U” notuyla paylaştı.
İstanbul’daki metro hatlarının simgesi “M” harfiydi.