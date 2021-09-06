https://tr.sputniknews.com/20210906/bbc-suriyede-kimyasal-saldiri-belgeselinin-ciddi-yanlisliklar-icerdigini-kabul-etti-1048660104.html

BBC, 'Suriye'de kimyasal saldırı' belgeselinin ciddi yanlışlıklar içerdiğini kabul etti

BBC, 'Suriye'de kimyasal saldırı' belgeselinin ciddi yanlışlıklar içerdiğini kabul etti

Radio 4'un Suriye'de kimyasal silah saldırısı iddiasıyla ilgili bir belgeseline dair şikayeti değerlendiren BBC, ' yanlış iddialar haberleştirilerek kurumun... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T16:44+0300

2021-09-06T16:44+0300

2021-09-06T16:52+0300

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Cihatçılar ile Batılı müttefiklerinin Suriye'de Beşar Esad yönetimini devirmek için kimyasal silah saldırıları düzenlediğine dair sistematik şekilde yalan yaydıklarına dair sonradan yapılan itiraflara bir yenisi eklendi. Britanya'nın kamusal yayın kuruluşu BBC, Radio 4'un Suriye'de kimyasal silah saldırısı iddiasıyla ilgili bir belgeselinin ciddi yanlışlıklar içerdiğini kabul etti. İtiraf, Daily Mail köşe yazarı Peter Hitchens'ın kasımda yayımlanan 'Mayday: The Canister On The Bed' isimli belgeselle ilgili yaptığı şikayetin BBC'nin Yönetim Şikayet Birimi (ECU) tarafından kabul edilmesi suretiyle geldi. 'Suriye hükümetinin 7 Nisan 2018'de Doğu Guta'nın Duma bölgesindeki sivil yerleşimlere klor gazıyla kimyasal silah saldırısı düzenlediği ve onlarca kişinin ölümüne neden olduğu' iddiasına dayanan belgeselle ilgili şikayeti değerlendiren ECU, 'BBC'nin araştırmacı gazetecisi Chloe Hadjimatheou'nun programının, yanlış iddiaları haberleştirerek kurumun doğruluk konusundaki yayın standartlarını karşılamadığı' sonucuna vardı. 'İfşaatçı WikiLeaks'den para almadı''BBC'nin BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) üstün nitelikli ve apolitik denetçisi 'Alex'in kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili şüphelerini kamuoyuyla paylaşmasına ifşaat sitesi WikiLeaks'den 100 bin dolar almasının neden olduğu suçlamasının yanlış olduğunu, WikiLeaks'in böyle bir ödeme yapmadığını' aktaran ECU, iddiaları eleştiren 40 küsur yıllık gazeteci Hitchens'ın 'Rusya ve Suriye devletinin savaşla ilgili görüşlerini paylaştığı' ithamını da geri çekti. ECU, "Karmaşık ve hararetle tartışılan bir konuyla ilgili soruşturmanın bir yönüyle sınırlı olmalarına rağmen, bu türden bir programa uygun doğruluk standardını karşılamada başarısız olunduğunu saptadık" dedi. 'Gerçek adına büyük bir zafer'Kararı memnuniyetle karşılayan Hitchens, "Bu, gerçek adına büyük bir zaferdir. KSYÖ içindeki ifşacılar her zaman bilimsel gerçeğe sıkı sıkıya bağlılık adına hareket etmiştir. Ödül peşinde koşmazlar, tam tersine kendi kariyerlerine zarar vereceğini bile bile gerçek adına eylemde bulunurlar" dedi. 'BBC, nadiren kendi aleyhine karar verir'"Ben de hiçbir hükümete hizmet etmiyorum, hele hele Moskova ve Şam'dakilere hiç. BBC'nin benim haberciliğimin yalnızca gerçek arayışı peşinde olduğunu idrak ettiğini açıklığa kavuşturmasından memnunum" diye devam eden Daily Mail köşe yazarı, şu vurguyu ihmal etmedi:"BBC, hayrete şayan şekilde nadiren kendi aleyhine karar verir. Bu, büyük bir gelişme. Umarım bu kurumun merkezinde geniş çaplı bir değişimi temsil ediyordur." İki denetçi kimyasal saldırı düzenlenmediğine işaret eden kanıtlardan kamuoyunu haberdar etmişti2018'de Duma'ya giren KSYÖ ekibinden adları açıklanmayan iki denetçi, KSYÖ'nün havadan kimyasal saldırı düzenlendiğine dair rapor açıklaması üzerine 'bundan neden şüphe ettiklerine dair görüşlerini' kamuoyuna duyurmuştu. Kimyasal saldırı iddiasının ardından ABD, Britanya ve Fransa'nın Suriye'ye hava saldırısı düzenlemesi nedeniyle 'cihatçıların kimyasal saldırı yalanını Batı'nın Esad yönetimine karşı harekete geçmesi için uydurduğu' değerlendirmesi BBC dahil Britanya medyasında yer bulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20191029/unlu-gazeteci-ksyonun-duma-kimyasal-saldirisiyla-ilgili-ezber-bozan-kanitlari-ortbas-ettigini-bbcde-1040508234.html

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suriye, bbc, duma, daily mail, kimyasal saldırı, şikayet, standart