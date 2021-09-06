https://tr.sputniknews.com/20210906/belarusta-muhalif-kolesnikova-ve-znak-hakkinda-hapis-cezasi-karari-1048654994.html

Belarus’ta muhalif Kolesnikova ve Znak hakkında hapis cezası kararı

Belarus’ta muhalif Kolesnikova ve Znak hakkında hapis cezası kararı

Minsk Bölge Mahkemesi, Belarus Muhalefeti Koordinasyon Konseyi başkanlık heyeti üyeleri Mariya Kolesnikova ve Maksim Znak hakkında sırasıyla 11 ve 10 yıl hapis... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T14:36+0300

2021-09-06T14:36+0300

2021-09-06T14:36+0300

belarus

hapis

mariya kolesnikova

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Mahkemeden yapılan açıklamada, “Suçların toplamı doğrultusunda cezaların da kısmi olarak eklenmesiyle Maksim Znak hakkında 10, Mariya Kolesnikova hakkında 11 yıl yüksek güvenlikli koşullarda hapis cezasına hükmedilmiştir” ifadeleri kullanıldı.Ceza henüz yürürlüğe girmedi, karar hakkında temyize gidilmesi planlanıyor.Znak ve Kolesnikova, iktidarı ele geçirmek amaçlı söylemlerde veya başka eylemlerde bulunmak, ulusal güvenliğe zarar verecek eylem çağrıları yapmak, aşırıcı örgüt kurmak veya üye olmakla suçlanıyor. Soruşturma sırasında tutuklu bulunan Znak ve Kolesnikova, 12 yıla kadar hapis cezası tehdidiyle karşı karşıyaydı. Ağustos başında mahkeme davayı kapalı olarak görmeye başladı.Belarus Başsavcılığı, sanıkların başka isimlerle anayasal olmayan yollarla yönetimi ele geçirmeye yönelik gizli bir anlaşma yaptığını savunuyor. Soruşturmacılar, miting ve protestolarla başka ülkelerdeki yönetimleri devirmek için kullanılıp test edilen yöntemin bu planın gerçekleştirilmesi için temel alındığına inanıyor. Başsavcılık, bu yöntemin Belarus’a uyarlandığının altını çiziyor.

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belarus, hapis, mariya kolesnikova