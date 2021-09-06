https://tr.sputniknews.com/20210906/beykozda-firtina-beklentisi-nedeniyle-yarin-denize-girmek-yasaklandi-1048664397.html

Beykoz'da fırtına beklentisi nedeniyle yarın denize girmek yasaklandı

Beykoz'da fırtına beklentisi nedeniyle yarın denize girmek yasaklandı

Beykoz'da beklenen fırtına dolayısıyla yarın gün boyu denize girmek yasaklandı, vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T19:19+0300

2021-09-06T19:19+0300

2021-09-06T19:19+0300

beykoz

fırtına

deniz

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Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçeye ait meteorolojik tahmin raporlarına göre yarın rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden (poyraz) Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Sahillerimizde can ve mal kayıplarının önlenmesi için hava/deniz raporları doğrultusunda gerekli önlemler alınmakta,, vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşım ve destekleriyle etkin şekilde uygulanmaktadır. Kaymakamlığımızca 07.09.2021 Salı gün boyu ilçemiz sahillerinde meteorolojik hava/deniz tahmin raporlarının sunduğu somut veriler doğrultusunda vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır."

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beykoz, fırtına, deniz