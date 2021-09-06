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Beyoğlu'nda tarihi otelde yangın
Beyoğlu'nda tarihi otelde yangın
Beyoğlu'nda 129 yıllık tarihi otelin 5. katında çıkan ve bir kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T15:10+0300
2021-09-06T15:10+0300
2021-09-06T15:23+0300
yangın
türkiye
otel
beyoğlu
müdahale
itfaiye
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İstanbul Beyoğlu'nda 129 yıllık tarihi otelin 5. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bir kişi dumandan etkilendi.Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde 1892 yılında inşa edilen Büyük Londra Oteli'nin 5. katındaki odada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Otelde konaklayan 5 kişi tahliye edilirken, alevlere ilk müdahale otel çalışanlarınca yapıldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişiye de otel önünde bekleyen vatandaşlar müdahale etti.
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yangın, otel, beyoğlu, müdahale, itfaiye
Beyoğlu'nda tarihi otelde yangın 15:10 06.09.2021 (güncellendi: 15:23 06.09.2021)
Beyoğlu'nda 129 yıllık tarihi otelin 5. katında çıkan ve bir kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Beyoğlu'nda 129 yıllık tarihi otelin 5. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde 1892 yılında inşa edilen
Büyük Londra Oteli'nin 5. katındaki odada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Otelde
konaklayan 5 kişi tahliye edilirken, alevlere ilk müdahale otel çalışanlarınca yapıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişiye de otel önünde bekleyen vatandaşlar
müdahale etti.