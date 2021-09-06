https://tr.sputniknews.com/20210906/beyoglunda-tarihi-otelde-yangin-1048656667.html

Beyoğlu'nda tarihi otelde yangın

Beyoğlu'nda tarihi otelde yangın

Beyoğlu'nda 129 yıllık tarihi otelin 5. katında çıkan ve bir kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T15:10+0300

2021-09-06T15:10+0300

2021-09-06T15:23+0300

yangın

türkiye

otel

beyoğlu

müdahale

itfaiye

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İstanbul Beyoğlu'nda 129 yıllık tarihi otelin 5. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bir kişi dumandan etkilendi.Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde 1892 yılında inşa edilen Büyük Londra Oteli'nin 5. katındaki odada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Otelde konaklayan 5 kişi tahliye edilirken, alevlere ilk müdahale otel çalışanlarınca yapıldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişiye de otel önünde bekleyen vatandaşlar müdahale etti.

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beyoğlu

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yangın, otel, beyoğlu, müdahale, itfaiye