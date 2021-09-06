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Bursa’da çalılık alanda yangın: Alevler tamir atölyesi ve yüksek gerilim hattına sıçradı
Bursa’da çalılık alanda yangın: Alevler tamir atölyesi ve yüksek gerilim hattına sıçradı
Bursa’da yol kenarında bulunan çalılık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler güçlükle söndürüldü. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T04:46+0300
2021-09-06T04:46+0300
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bursa
yangın
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Nilüfer ilçesi Üçevler mahallesi Dumlupınar caddesinde yol kenarındaki otluk alanda başlayan yangın, bir oto tamir atolyesinin bahçesine de sıçradı, burada bulunan 3 hurda araç yandı. Alevler Dumlupınar caddesine kadar uzanınca polis yolu kapattı. Alevler yüksek gerilim hattına da sıçradı. Vatandaşların da yardımıyla 7 itfaiye ve 2 tanker ile müdahale edildi. Yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle yangın çevrede yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangının kontrol altına alınmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes alırken Dumlupınar caddesi yeniden trafiğe açıldı.Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
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bursa, yangın

Bursa’da çalılık alanda yangın: Alevler tamir atölyesi ve yüksek gerilim hattına sıçradı

04:46 06.09.2021
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - BERKTUĞ ÖNCÜBursa’da yol kenarında bulunan çalılık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler güçlükle söndürüldü.
Bursa’da yol kenarında bulunan çalılık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler güçlükle söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - BERKTUĞ ÖNCÜ
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Bursa’da yol kenarında bulunan çalılık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler güçlükle söndürüldü.
Nilüfer ilçesi Üçevler mahallesi Dumlupınar caddesinde yol kenarındaki otluk alanda başlayan yangın, bir oto tamir atolyesinin bahçesine de sıçradı, burada bulunan 3 hurda araç yandı.
Alevler Dumlupınar caddesine kadar uzanınca polis yolu kapattı. Alevler yüksek gerilim hattına da sıçradı. Vatandaşların da yardımıyla 7 itfaiye ve 2 tanker ile müdahale edildi.
Yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle yangın çevrede yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangının kontrol altına alınmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes alırken Dumlupınar caddesi yeniden trafiğe açıldı.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
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