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https://tr.sputniknews.com/20210906/cem-kucuk-abartmadan-soyluyorum-marketlerde-fiyatlar-can-yakiyor-1048645031.html
Cem Küçük: Abartmadan söylüyorum, marketlerde fiyatlar can yakıyor
Cem Küçük: Abartmadan söylüyorum, marketlerde fiyatlar can yakıyor
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, marketlerde fiyatları ateş pahası olduğunu belirterek "Benim gibi az çok geliri olanlar bile böyle düşünüyorsa AK Parti’nin... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T10:19+0300
2021-09-06T10:29+0300
türkiye
ak parti
cem küçük
düzenleme
ekonomi
fiyat
market
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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 'Yüksek enflasyon ve marketlerin pahalılığı' başlığıyla yayımlanan yazısında zaman zaman evin mutfak alışverişlerini kendisinin yaptığını söyledi. "Her zaman değil. Bizim evde işler genelde Demet’in kontrolünde. Zaten burnumu da sokturmuyor, daha beter edersin diye. Geçen hafta iki defa markete gittim. Biri sitenin yakınlarında diğerlerine göre pahalı bir market. Diğeri ise tüm Türkiye’de binlerce şubesi olan market" ifadesini kullanan Küçük, şöyle devam etti:"Valla iki market arasında fiyat olarak fark yok. Küçük markette en ucuz yoğurt 14,40 TL. İçecekler bile 2-3 TL’den başlıyor ki, 6’lı ya da 12’li aldığınızda fiyat ciddi yekûn tutuyor.Her iki marketten de çıktığınızda, 'Ben ne aldım ki?' duygusu size hâkim oluyor. 200-300 TL veriyorsunuz, aldıklarınız 4 kişilik bir aileye belki 1 hafta bile yetmiyor.Demem o ki, marketler ateş pahası... Benim gibi az çok geliri olanlar bile böyle düşünüyorsa AK Parti’nin bu konu üzerinde düşünmesi lazım. Abartmadan söylüyorum, fiyatlar can yakıyor... Sofrasını kuramayan, çocuğunu doyuramayan insanlar öfkesini her demokraside iktidara yöneltir.Bugün 3000 lirayla geçinmek imkânsız ötesi bir şey. Türkiye son 20 senede çok büyüdü. Bu, su götürmez bir gerçek. Ama iki yıldır orta ve alt sınıf ekonomik anlamda zorlanıyor.'AK Parti bir çare bulmalı'Anadolu’da belki bu sert hissedilmiyor ama büyükşehirlerde sert dalga gibi insanı bunaltıyor. AK Parti ne yapıp edip hayat pahalılığını, özellikle marketlere bir çare bulmalı...Son olarak da geçen hafta iş yerlerine yapılan yüzde 15 doğalgaz zammına gerek var mıydı? Ciddi merak ediyorum. Yüksek enflasyon bugün mücadele edilmesi gereken en temel konu."
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ak parti, cem küçük, düzenleme, ekonomi, fiyat, market

Cem Küçük: Abartmadan söylüyorum, marketlerde fiyatlar can yakıyor

10:19 06.09.2021 (güncellendi: 10:29 06.09.2021)
© Fotoğraf : TwitterCem Küçük
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, marketlerde fiyatları ateş pahası olduğunu belirterek "Benim gibi az çok geliri olanlar bile böyle düşünüyorsa AK Parti’nin bu konu üzerinde düşünmesi lazım. Abartmadan söylüyorum, fiyatlar can yakıyor" dedi.
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 'Yüksek enflasyon ve marketlerin pahalılığı' başlığıyla yayımlanan yazısında zaman zaman evin mutfak alışverişlerini kendisinin yaptığını söyledi.
"Her zaman değil. Bizim evde işler genelde Demet’in kontrolünde. Zaten burnumu da sokturmuyor, daha beter edersin diye. Geçen hafta iki defa markete gittim. Biri sitenin yakınlarında diğerlerine göre pahalı bir market. Diğeri ise tüm Türkiye’de binlerce şubesi olan market" ifadesini kullanan Küçük, şöyle devam etti:
"Valla iki market arasında fiyat olarak fark yok. Küçük markette en ucuz yoğurt 14,40 TL. İçecekler bile 2-3 TL’den başlıyor ki, 6’lı ya da 12’li aldığınızda fiyat ciddi yekûn tutuyor.
Her iki marketten de çıktığınızda, 'Ben ne aldım ki?' duygusu size hâkim oluyor. 200-300 TL veriyorsunuz, aldıklarınız 4 kişilik bir aileye belki 1 hafta bile yetmiyor.
Demem o ki, marketler ateş pahası... Benim gibi az çok geliri olanlar bile böyle düşünüyorsa AK Parti’nin bu konu üzerinde düşünmesi lazım. Abartmadan söylüyorum, fiyatlar can yakıyor... Sofrasını kuramayan, çocuğunu doyuramayan insanlar öfkesini her demokraside iktidara yöneltir.
Bugün 3000 lirayla geçinmek imkânsız ötesi bir şey. Türkiye son 20 senede çok büyüdü. Bu, su götürmez bir gerçek. Ama iki yıldır orta ve alt sınıf ekonomik anlamda zorlanıyor.

'AK Parti bir çare bulmalı'

Anadolu’da belki bu sert hissedilmiyor ama büyükşehirlerde sert dalga gibi insanı bunaltıyor. AK Parti ne yapıp edip hayat pahalılığını, özellikle marketlere bir çare bulmalı...
Son olarak da geçen hafta iş yerlerine yapılan yüzde 15 doğalgaz zammına gerek var mıydı? Ciddi merak ediyorum. Yüksek enflasyon bugün mücadele edilmesi gereken en temel konu."
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