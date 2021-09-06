https://tr.sputniknews.com/20210906/chpden-tanju-ozcan-aciklamasi-yuksek-disiplin-kuruluna-uyari-icin-sevk-edildi-1048658144.html

CHP'den Tanju Özcan açıklaması: Uyarı için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

CHP'den Tanju Özcan açıklaması: Uyarı için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarı için sevk edildiğini duyurdu. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T15:47+0300

2021-09-06T15:47+0300

2021-09-06T16:01+0300

chp

tanju özcan

türkiye

disiplin kurulu

uyarı

disiplin

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, tüp bebek tedavisi için kendisinden yardım isteyen kadınla ilgili anısını anlatan ve tepki çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili açıklamada bulundu.Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası konuşan Öztrak, 'yakışıksız' olarak nitelediği açıklamanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.Öztrak, Özcan'ın özür dilediğini hatırlatarak uyarı talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20210901/bolu-belediye-baskani-ozcanin-roportaj-sirasinda-anlattigi-anisi-tepki-cekti-1048518433.html

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chp, tanju özcan, disiplin kurulu, uyarı, disiplin