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CHP'den Tanju Özcan açıklaması: Uyarı için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
CHP'den Tanju Özcan açıklaması: Uyarı için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarı için sevk edildiğini duyurdu. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T15:47+0300
2021-09-06T15:47+0300
2021-09-06T16:01+0300
chp
tanju özcan
türkiye
disiplin kurulu
uyarı
disiplin
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, tüp bebek tedavisi için kendisinden yardım isteyen kadınla ilgili anısını anlatan ve tepki çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili açıklamada bulundu.Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası konuşan Öztrak, 'yakışıksız' olarak nitelediği açıklamanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.Öztrak, Özcan'ın özür dilediğini hatırlatarak uyarı talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20210901/bolu-belediye-baskani-ozcanin-roportaj-sirasinda-anlattigi-anisi-tepki-cekti-1048518433.html
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chp, tanju özcan, disiplin kurulu, uyarı, disiplin
CHP'den Tanju Özcan açıklaması: Uyarı için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi 15:47 06.09.2021 (güncellendi: 16:01 06.09.2021)
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarı için sevk edildiğini duyurdu.
CHP Sözcüsü
Faik Öztrak, tüp bebek tedavisi için kendisinden yardım isteyen kadınla ilgili anısını anlatan ve tepki çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili açıklamada bulundu.
Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası konuşan Öztrak, '
yakışıksız' olarak nitelediği açıklamanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Öztrak, Özcan'ın özür dilediğini hatırlatarak uyarı talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.