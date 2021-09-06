https://tr.sputniknews.com/20210906/chpli-balyali-metro-istasyonlarini-u-harfine-cevirmek-zaytung-gibi-bir-olay-1048666246.html

CHP'li Balyalı: Metro istasyonlarını U harfine çevirmek Zaytung gibi bir olay

CHP'li Balyalı: Metro istasyonlarını U harfine çevirmek Zaytung gibi bir olay

İBB CHP Grubu Sözcüsü Tarık Balyalı, İstanbul'da metronun simgesinin değişmesine ilişkin, “Canım bugün ‘U’ yapmak istedi, daha sonra gelen de ‘E’ mi... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T20:33+0300

2021-09-06T20:33+0300

2021-09-06T20:34+0300

akşam postasi

ibb

tarık balyalı

metro

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Prof Ergönül: İstanbul’un ilçelerindeki aşı tablosu, ABD’nin sosyolojisi gibi... Orada da durum aynı Prof Ergönül: İstanbul’un ilçelerindeki aşı tablosu, ABD’nin sosyolojisi gibi... Orada da durum aynı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'daki Kağıthane metro istasyonunda dev bir U harfinin fotoğrafını paylaşıp "İstanbul'da metronun yeni simgesi" ifadesini kullandı. İBB CHP Grubu Sözcüsü Tarık Balyalı konuyla ilgili RS FM’den Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında açıklamalarda bulundu. U neyi simgeliyor?Sosyal medyada Ulaştırma Bakanı’nın paylaştığı bu görüntünün Almanya’da “U-Bahn”, İngiltere’den “Underground” kelimelerini çağrıştırdığı ya da Ulaştırma Bakanlığı’nın ilk harfini temsil ettiği yorumları yapıldı. Tarık Balyalı bu duruma şöyle tepki gösterdi:“Canım bugün ‘U’ yapmak istedi, daha sonra gelen de ‘E’ mi yapabilecek? Memleketin bütün sorunlarını çözdük de Metronun simgesi ‘M’ mi olsun ‘U’ mu olsun bunu mu tartışacağız?”“Ayrışmanın geldiği nokta bu. 1992 yılından bu güne kullanılan bir gelenek var ve metronun simgesi metronun ‘M’sidir. Seçimi kaybettikleri andan itibaren pek çok konuda yaptıkları gibi değişikliğe gittiler ve Metronun ‘M’si yerine Ulaştırma Bakanlığı’nın ‘U’sunu kullanacağız dediler. Zaytung gibi bir olay bu. Metro hatları bizim ya da Ulaştırma Bakanlığı’nın değil vatandaşın, onların vergileriyle yapılıyor.”“İktidar ‘u’ dönüşünü iyi bilir”“İktidar U dönüşü yapmayı iyi biliyor acaba onun simgesi midir diye düşündüm. Neresinden bakarsanız bakın tutarsızca. Devlet böyle yönetilmez. Kişiye göre ya da içindeki isteğe göre yönetilmez, devletin kurumsallığı vardır. Canım bugün ‘U’ yapmak istedi, daha sonra gelen de ‘E’ mi yapabilecek? Memleketin bütün sorunlarını çözdük de Metronun simgesi ‘M’ mi olsun ‘U’ mu olsun bunu mu tartışacağız? Seçimlerden sonra ciddi bir hazımsızlığın olduğunu biliyorduk. İstanbul ve Türkiye böyle bir aklı kabul etmiyor. Yazık bu ülkeye...”

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2021

Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

ibb, tarık balyalı, metro, аудио