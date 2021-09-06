Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Pınar Gültekin cinayetinde karar

© İHA / ŞENER URFA Pınar Gültekin, eylem, Edirne © İHA / ŞENER URFA

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Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler Eda Avcı, Selim Avcı, Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme olayı sonrasındaki bir zaman diliminde birlikte olay mahalline gidip suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek; ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.