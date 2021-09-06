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Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Pınar Gültekin cinayetinde karar
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Pınar Gültekin cinayetinde karar
Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler Eda Avcı, Selim Avcı, Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme olayı sonrasındaki bir zaman diliminde... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
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2021-09-06T21:55+0300
2021-09-06T22:10+0300
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pınar gültekin, son dakika, cumhuriyet başsavcılığı
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Pınar Gültekin cinayetinde karar 21:55 06.09.2021 (güncellendi: 22:10 06.09.2021) Ayrıntılar geliyor
Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler Eda Avcı, Selim Avcı, Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme olayı sonrasındaki bir zaman diliminde birlikte olay mahalline gidip suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek; ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.