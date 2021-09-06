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https://tr.sputniknews.com/20210906/dereye-ucan-otomobilde-yaralandi-arabalarimiz-aliskin-boyle-cakilmaya-1048642874.html
Dereye uçan otomobilde yaralandı: 'Arabalarımız alışkın böyle çakılmaya'
Dereye uçan otomobilde yaralandı: 'Arabalarımız alışkın böyle çakılmaya'
İzmir'in Buca ilçesinde, otomobili ile yanlış sokağa giren sürücü demir korkulukları aşarak dereye uçtu. Kazada, 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T07:34+0300
2021-09-06T07:34+0300
yaşam
izmir
türkiye
buca
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İzmir Buca'da meydana gelen kazada, iddiaya göre, Ali Akça idaresindeki otomobil, sürücüsünün yanlış sokağa girmesi sonucu demir bariyerleri aşarak dereye uçtu. Takla atan otomobil derede ters dururken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Ali Akça'yı yaptıkları müdahale ile çıkartırken, otomobilde yolcu konumunda bulunan 3 kişi ise kendi imkanları ile çıktı. Meydana gelen kazada sonucunda sürücü Ali Akça, Samet İnce, Nevzat Şanlı ve Kadir Yılmaztürk yaralandı. Samet İnce ve Kadir Yılmaztürk olay yerinde ayakta tedavi edilirken, Ali Akça ve Nevzat Şanlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ali Akça'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Nevzat Şanlı'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.'Uyarı levhası yoktu'Öte yandan, kazayı hafif şekilde yaralanarak atlatan Kadir Yılmaztürk, "Ofisimizde oturuyorduk, arkadaşlarımla eğlenmeye gidecektik. Ali Akça direksiyona geçti, arkadaşlar düz gidecekti, ben 'sola girin' dedim. Arkadaşlar 'sağa gir' dedi, sürücü Ali de sağa girdi. Buraya geldi, burada herhangi bir uyarı levhası yoktu. Ali Akça ikinci vitese attı, 'dur' dedik ama artık iş işten geçmişti, buraya ters takla düştük" dedi.Olay yerinde ayakta tedavi edilen Samet İnce ise, "Diyecek bir şey yok durum ortada, arkadaş geldi, çaktı arabayı geçti. Bizim arabalarımız alışkın böyle çakılmaya, çok şükür sağlık durumunuz iyi. Baksanıza araba ne hale geldi, feleğin çemberinden üç kez geçtik" diye konuştu.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, dereye uçan otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210902/polisten-kacarken-5-metre-yukseklikten-dereye-dustu-1048536187.html
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izmir, türkiye, buca, kaza

Dereye uçan otomobilde yaralandı: 'Arabalarımız alışkın böyle çakılmaya'

07:34 06.09.2021
© İHADereye uçan otomobilde yaralandı
Dereye uçan otomobilde yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© İHA
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İzmir'in Buca ilçesinde, otomobili ile yanlış sokağa giren sürücü demir korkulukları aşarak dereye uçtu. Kazada, 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerinde ayakta tedavi edilen kazazade "Bizim arabalarımız alışkın böyle çakılmaya, feleğin çemberinden üç kez geçtik" diye konuştu.
İzmir Buca'da meydana gelen kazada, iddiaya göre, Ali Akça idaresindeki otomobil, sürücüsünün yanlış sokağa girmesi sonucu demir bariyerleri aşarak dereye uçtu. Takla atan otomobil derede ters dururken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Ali Akça'yı yaptıkları müdahale ile çıkartırken, otomobilde yolcu konumunda bulunan 3 kişi ise kendi imkanları ile çıktı. Meydana gelen kazada sonucunda sürücü Ali Akça, Samet İnce, Nevzat Şanlı ve Kadir Yılmaztürk yaralandı. Samet İnce ve Kadir Yılmaztürk olay yerinde ayakta tedavi edilirken, Ali Akça ve Nevzat Şanlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ali Akça'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Nevzat Şanlı'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisten kaçarken 5 metre yükseklikten dereye düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
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Polisten kaçarken 5 metre yükseklikten dereye düştü
2 Eylül, 06:30

'Uyarı levhası yoktu'

Öte yandan, kazayı hafif şekilde yaralanarak atlatan Kadir Yılmaztürk, "Ofisimizde oturuyorduk, arkadaşlarımla eğlenmeye gidecektik. Ali Akça direksiyona geçti, arkadaşlar düz gidecekti, ben 'sola girin' dedim. Arkadaşlar 'sağa gir' dedi, sürücü Ali de sağa girdi. Buraya geldi, burada herhangi bir uyarı levhası yoktu. Ali Akça ikinci vitese attı, 'dur' dedik ama artık iş işten geçmişti, buraya ters takla düştük" dedi.
Olay yerinde ayakta tedavi edilen Samet İnce ise, "Diyecek bir şey yok durum ortada, arkadaş geldi, çaktı arabayı geçti. Bizim arabalarımız alışkın böyle çakılmaya, çok şükür sağlık durumunuz iyi. Baksanıza araba ne hale geldi, feleğin çemberinden üç kez geçtik" diye konuştu.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, dereye uçan otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.
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