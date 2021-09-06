https://tr.sputniknews.com/20210906/diyanet-isleri-baskani-erbastan-adli-yil-elestirilerine-yanit-1048653040.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ‘adli yıl’ eleştirilerine yanıt

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ‘adli yıl’ eleştirilerine yanıt

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, adli yıl açılışına katılmasına yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Erbaş, "Önderler olarak boş alan bırakmamamız lazım... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T13:53+0300

2021-09-06T13:53+0300

2021-09-06T13:53+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

eleştiri

adli yıl açılışı

ali erbaş

inanç

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından bu yıl Aksaray Üniversitesi’nde organize edilen 18. İmam Hatipliler Kurultayı’nda konuştu.Adaletin günümüz dünyasının ihtiyaç duyduğu en önemli değer olduğunu ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:"Dünyamız savaşlar, salgınlar, yoksulluk, terör gibi devasa sorunların kuşatması altında tarihin en zor dönemlerini yaşamakta. Maalesef İslam dünyasında dinin doğru anlaşılmamasını da kabul etmek zorundayız. Bunun pek çok sebebi var. İslam’ın küresel müdahalelere maruz kaldığını, herkesin yaşama hakkını hak olarak ilan eden İslam’ın muazzez yapısının, terör örgütlerince istismar edildiğini görüyoruz."Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun haberine göre Erbaş, adli yıl açılışına katılması ile ilgili tepkilere de “Önderler olarak boş alan bırakmamamız lazım. Adaletsiz İslam olur mu? ‘İnanç, sokakta olmasın insanın içinde olsun, insanla Allah arasında olsun, evine, ticaretine, siyasetine, adaletine, yargısına yansımasın.’ Görüyorsunuz ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnançtan ayıklansın istiyorlar oraları adeta” diye yanıt verdi.

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diyanet işleri başkanlığı, eleştiri, adli yıl açılışı, ali erbaş, inanç