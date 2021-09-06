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Dünya kupası elemeleri için gelmişlerdi: Futbolcular askeri darbe sonrası ülkede mahsur kaldı
Dünya kupası elemeleri için gelmişlerdi: Futbolcular askeri darbe sonrası ülkede mahsur kaldı
FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçı için ülkelerine giden Gineli futbolcular, yapılan askeri darbe nedeniyle ülkelerinde mahsur kaldı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T20:43+0300
2021-09-06T20:45+0300
yaşam
gine
futbol
askeri darbe
mahsur kalma
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Darbenin ardından Gine ile Fas arasında Gine'nin başkenti Konakri'de oynanması planlanan karşılaşma ertelenirken, yurt dışında forma giyen Gineli futbolcuların ülkeden çıkışına henüz izin verilmedi.Ülkede mahsur kalan milli futbolcular arasında yer alan Naby Keita'nın durumuna ilişkin kulübü Liverpool'dan bilgi verildi. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Keita'nın durumunun yakından takip edildiği belirtilerek, "Milli takım yetkilileriyle sürekli temas halindeyiz. Keita'nın güvende olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Ülkede şu an devam eden durum istikrarsız ve yetkililerle Naby'nin Liverpool'a dönmesi için gereken diyaloğu sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Gine'de, Faslı oyuncuların ülkeden çıkmasına ise izin verildi. Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Faslı oyuncu Achraf Hakimi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Attığınız destek mesajları için teşekkürler. Çok yoğun bir gün yaşadık ama güvendeyiz ve Fas'a dönüyoruz." ifadelerini kullandı.Gine Futbol Federasyonu ise yurt dışında forma giyen oyuncuların ülkeden çıkışı için gereken çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
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gine, futbol, askeri darbe, mahsur kalma

Dünya kupası elemeleri için gelmişlerdi: Futbolcular askeri darbe sonrası ülkede mahsur kaldı

20:43 06.09.2021 (güncellendi: 20:45 06.09.2021)
© REUTERS / SALIOU SAMBGine'de yaşanan askeri darbe
Gine'de yaşanan askeri darbe - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / SALIOU SAMB
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FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçı için ülkelerine giden Gineli futbolcular, yapılan askeri darbe nedeniyle ülkelerinde mahsur kaldı.
Darbenin ardından Gine ile Fas arasında Gine'nin başkenti Konakri'de oynanması planlanan karşılaşma ertelenirken, yurt dışında forma giyen Gineli futbolcuların ülkeden çıkışına henüz izin verilmedi.
Ülkede mahsur kalan milli futbolcular arasında yer alan Naby Keita'nın durumuna ilişkin kulübü Liverpool'dan bilgi verildi. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Keita'nın durumunun yakından takip edildiği belirtilerek, "Milli takım yetkilileriyle sürekli temas halindeyiz. Keita'nın güvende olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Ülkede şu an devam eden durum istikrarsız ve yetkililerle Naby'nin Liverpool'a dönmesi için gereken diyaloğu sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Gine'de, Faslı oyuncuların ülkeden çıkmasına ise izin verildi. Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Faslı oyuncu Achraf Hakimi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Attığınız destek mesajları için teşekkürler. Çok yoğun bir gün yaşadık ama güvendeyiz ve Fas'a dönüyoruz." ifadelerini kullandı.
Gine Futbol Federasyonu ise yurt dışında forma giyen oyuncuların ülkeden çıkışı için gereken çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
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