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Erdoğan'dan aşı çağrısı: Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz
Erdoğan'dan aşı çağrısı: Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yaptırma çağrısında bulundu. Erdoğan, "Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T11:35+0300
2021-09-06T11:51+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuşuyor.- Yeni eğitim öğretim yılının açılış törenini, Türkiye'nin en köklü ve en yetkin okullarından birisi olan Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz.- Hangi alanda olursa olsun, başarı tesadüften öte disiplin, azim ve fedakarlıklarla dolu uzun bir mücadelenin meyvesidir. her başarılı eğitim kurumunun gerisinde çalışkan öğrencilerle beraber mesleğine aşık eğitimcilerin imzası vardır.- Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, siz öğretmenlerin şahsında tüm eğitim mensuplarına hizmetleri ve sabırları için ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. - İlk defa bu eğitim sezonunda okulla tanışma heyecanını yaşayan yavrularımıza başarılar diliyor, gözlerinden öpüyorum. - Koronavirüs salgını hayatımızdaki her şey gibi eğitimi de ne yazık ki olumsuz etkiledi. Salgını kontrol altına almak için hemen her ülke çok sert tedbirlere başvurdu. Türkiye olarak biz de geçtiğimiz dönemde ihtiyatlı davranmak zorunda kaldık. Öğretmenlerimizin, evlatlarımızın ve ailelerinin sağlığını tehlikeye atmamak için azami özen gösterdik. Salgının seyrine göre kimi zaman okullarımızı açarak, ancak daha çok EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitimle bu dönemi geride bıraktık. Salgının yol açtığı sıkıntılara rağmen eğitimi ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk. Salgının yoğun seyrettiği dönemlerde evlatlarımızın eğitimden kopmamalarını temin ettik.- Bu kapsamda 2 milyon tablet bilgisayarımızı öğrencilerimize ulaştırdık. EBA, televizyon ve internet platformlarıyla uzaktan eğitimi başarıyla yürüttük. Uzaktan eğitimde çocuklarımızın kendi öğretmenleriyle aynı sınıfta gibi eğitim almaları için EBA Canlı platformunu devreye aldık. - Özellikle aşının etkinliğine dair bilimsel verilerin açıklanması, yüz yüze eğitim konusunda bizi daha çok cesaretlendirdi. - Vatandaşlarına yaygın aşı imkanı sağlayan ülkelerin başında yer aldık. Aşılamada toplam doz sayısı 100 milyon sınırına doğru gidiyor. Halen birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda, bu tablo ülkemiz adına gerçekten önemli bir başarıdır. - Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın, özellikle müsterih olmasını istiyorum. Bu vesileyle bir kez daha sırası gelmiş tüm vatandaşlarımızı aşılarını olmaya davet ediyorum. Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz. - Cuma günü yaptığımız 20 bin öğretmen atamasıyla eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. Eskiden boş geçen dersler ya da farklı branş öğretmenlerinin girdiği dersler varken hamdolsun bu tür sorunlar ortadan kalkmıştır. - OECD ülkeleri ortalamasına göre liselerden öğretmen başına 13 öğrenci düşerken, bizde bu sayı 12'dir. Okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okur yazarlığı alanlarında ise puanlarını en çok artıran birinci ülkeyiz. Nereden nereye, maşallah. İnanıyorum ki bu mesleki eğitimde sizler bize çok çok daha büyük başarılar getiriyoruz.- Yıllarca ötelenen, haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz kalan imam hatip okullarını ve meslek liselerimizi diğer okullarla eşit hale getirdik. Katsayı uygulamasının da son bulmasıyla meslek liselerimiz 28 şubat öncesinde sahip olduğu cazibesini tekrar kazanmaya başladı. Meslek liselerimiz artık patent dahi alabilecek düzeyde yeniliklere imza atıyor.- Gençler, istihdamda ara eleman diye bir kavram vardır. İşte bu ara elemanın yetiştiği yerler neresi? Burası. Artık sağı solu araştırmaya gerek yok. Ara eleman mı lazım, Sultanahmet Meslek Lisesi. Bugün rekordan rekora koşan özel sektörümüzün en fazla sıkıntı çektiği hususların başında ara eleman meselesi geliyor. Ama bundan sonra çekmeyecek. İlla üniversiteyi bitirmeniz de şart değil. Siz buradan çıktıktan sonra ara eleman olarak hemen istihdam edilebilecek bir imkanı sağlayacaksınız. Tabii ardından üniversite de geliyor. Üniversiteyle birlikte işin yükseğini de yapmış olacaksınız. O zaman çok daha farklı olacak.
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recep tayyip erdoğan

Erdoğan'dan aşı çağrısı: Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz

11:35 06.09.2021 (güncellendi: 11:51 06.09.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yaptırma çağrısında bulundu. Erdoğan, "Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuşuyor.
- Yeni eğitim öğretim yılının açılış törenini, Türkiye'nin en köklü ve en yetkin okullarından birisi olan Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz.
- Hangi alanda olursa olsun, başarı tesadüften öte disiplin, azim ve fedakarlıklarla dolu uzun bir mücadelenin meyvesidir. her başarılı eğitim kurumunun gerisinde çalışkan öğrencilerle beraber mesleğine aşık eğitimcilerin imzası vardır.
- Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, siz öğretmenlerin şahsında tüm eğitim mensuplarına hizmetleri ve sabırları için ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.
- İlk defa bu eğitim sezonunda okulla tanışma heyecanını yaşayan yavrularımıza başarılar diliyor, gözlerinden öpüyorum.
- Koronavirüs salgını hayatımızdaki her şey gibi eğitimi de ne yazık ki olumsuz etkiledi. Salgını kontrol altına almak için hemen her ülke çok sert tedbirlere başvurdu. Türkiye olarak biz de geçtiğimiz dönemde ihtiyatlı davranmak zorunda kaldık. Öğretmenlerimizin, evlatlarımızın ve ailelerinin sağlığını tehlikeye atmamak için azami özen gösterdik. Salgının seyrine göre kimi zaman okullarımızı açarak, ancak daha çok EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitimle bu dönemi geride bıraktık. Salgının yol açtığı sıkıntılara rağmen eğitimi ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk. Salgının yoğun seyrettiği dönemlerde evlatlarımızın eğitimden kopmamalarını temin ettik.
- Bu kapsamda 2 milyon tablet bilgisayarımızı öğrencilerimize ulaştırdık. EBA, televizyon ve internet platformlarıyla uzaktan eğitimi başarıyla yürüttük. Uzaktan eğitimde çocuklarımızın kendi öğretmenleriyle aynı sınıfta gibi eğitim almaları için EBA Canlı platformunu devreye aldık.
- Özellikle aşının etkinliğine dair bilimsel verilerin açıklanması, yüz yüze eğitim konusunda bizi daha çok cesaretlendirdi.
- Vatandaşlarına yaygın aşı imkanı sağlayan ülkelerin başında yer aldık. Aşılamada toplam doz sayısı 100 milyon sınırına doğru gidiyor. Halen birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda, bu tablo ülkemiz adına gerçekten önemli bir başarıdır.
- Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın, özellikle müsterih olmasını istiyorum. Bu vesileyle bir kez daha sırası gelmiş tüm vatandaşlarımızı aşılarını olmaya davet ediyorum. Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz.
- Cuma günü yaptığımız 20 bin öğretmen atamasıyla eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. Eskiden boş geçen dersler ya da farklı branş öğretmenlerinin girdiği dersler varken hamdolsun bu tür sorunlar ortadan kalkmıştır.
- OECD ülkeleri ortalamasına göre liselerden öğretmen başına 13 öğrenci düşerken, bizde bu sayı 12'dir. Okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okur yazarlığı alanlarında ise puanlarını en çok artıran birinci ülkeyiz. Nereden nereye, maşallah. İnanıyorum ki bu mesleki eğitimde sizler bize çok çok daha büyük başarılar getiriyoruz.
- Yıllarca ötelenen, haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz kalan imam hatip okullarını ve meslek liselerimizi diğer okullarla eşit hale getirdik. Katsayı uygulamasının da son bulmasıyla meslek liselerimiz 28 şubat öncesinde sahip olduğu cazibesini tekrar kazanmaya başladı. Meslek liselerimiz artık patent dahi alabilecek düzeyde yeniliklere imza atıyor.
- Gençler, istihdamda ara eleman diye bir kavram vardır. İşte bu ara elemanın yetiştiği yerler neresi? Burası. Artık sağı solu araştırmaya gerek yok. Ara eleman mı lazım, Sultanahmet Meslek Lisesi. Bugün rekordan rekora koşan özel sektörümüzün en fazla sıkıntı çektiği hususların başında ara eleman meselesi geliyor. Ama bundan sonra çekmeyecek. İlla üniversiteyi bitirmeniz de şart değil. Siz buradan çıktıktan sonra ara eleman olarak hemen istihdam edilebilecek bir imkanı sağlayacaksınız. Tabii ardından üniversite de geliyor. Üniversiteyle birlikte işin yükseğini de yapmış olacaksınız. O zaman çok daha farklı olacak.
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