Esenyurt'ta göçmen kaçakçıları suçüstü yakalandı

Dün akşam 22.00 sıralarında, İstanbul Esenyurt'ta, TEM otoyolunda bir minibüsten kaçak göçmenlerin indirilerek ağaçlık alana saklandığı ihbarını alan emniyet ekipleri duruma müdahale etti. Olay yerine geldiğinde minibüs içinde kimsenin bulunmadığını gören ekipler çevrede inceleme başlattı.İnceleme sonucunda ağaçlık alanda olduğu tespit edin 10 Eritre ve 4 Pakistan uyruklu göçmen ve kaçakçılık yaptığı tespit edilen Serkan Ö. ile Ayhan K. yakalandı. Göçmenler polis ekiplerince muhafaza altına alınırken Serkan Ö. ve Ayhan K. ise gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Esenyurt’ta kaçak göçmenlerin yol üzerindeki bir minibüs indirildiği ihbarını alan ekipler, düzenlenen operasyonla ağaçlık alanda saklanan 14 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Kaçakçılar polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken göçmenlerin araçtan inip ağaçlık alana saklandığı anlar kameralara yansıdı.
Dün akşam 22.00 sıralarında, İstanbul Esenyurt'ta, TEM otoyolunda bir minibüsten kaçak göçmenlerin indirilerek ağaçlık alana saklandığı ihbarını alan emniyet ekipleri duruma müdahale etti.
Olay yerine geldiğinde minibüs içinde kimsenin bulunmadığını gören ekipler çevrede inceleme başlattı.
İnceleme sonucunda ağaçlık alanda olduğu tespit edin 10 Eritre ve 4 Pakistan uyruklu göçmen ve kaçakçılık yaptığı tespit edilen Serkan Ö. ile Ayhan K. yakalandı. Göçmenler polis ekiplerince muhafaza altına alınırken Serkan Ö. ve Ayhan K. ise gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.