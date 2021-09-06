https://tr.sputniknews.com/20210906/esenyurtta-gocmen-kacakcilari-sucustu-yakalandi-1048656004.html

Esenyurt'ta göçmen kaçakçıları suçüstü yakalandı

Esenyurt'ta göçmen kaçakçıları suçüstü yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta kaçak göçmenlerin yol üzerindeki bir minibüs indirildiği ihbarını alan ekipler, düzenlenen operasyonla ağaçlık alanda saklanan 14 göçmen... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T14:59+0300

2021-09-06T14:59+0300

2021-09-06T14:59+0300

türkiye

istanbul

göçmen

tem otoyolu

esenyurt

kaçak

kaçakçı

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Dün akşam 22.00 sıralarında, İstanbul Esenyurt'ta, TEM otoyolunda bir minibüsten kaçak göçmenlerin indirilerek ağaçlık alana saklandığı ihbarını alan emniyet ekipleri duruma müdahale etti. Olay yerine geldiğinde minibüs içinde kimsenin bulunmadığını gören ekipler çevrede inceleme başlattı.İnceleme sonucunda ağaçlık alanda olduğu tespit edin 10 Eritre ve 4 Pakistan uyruklu göçmen ve kaçakçılık yaptığı tespit edilen Serkan Ö. ile Ayhan K. yakalandı. Göçmenler polis ekiplerince muhafaza altına alınırken Serkan Ö. ve Ayhan K. ise gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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istanbul

esenyurt

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istanbul, göçmen, tem otoyolu, esenyurt, kaçak, kaçakçı