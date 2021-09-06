https://tr.sputniknews.com/20210906/fenerbahceden-caner-erkine-tesekkur-1048664607.html

Fenerbahçe'den Caner Erkin'e teşekkür

Fenerbahçe'den Caner Erkin'e teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan Caner Erkin için teşekkür mesajı yayımladı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T19:38+0300

2021-09-06T19:38+0300

2021-09-06T19:39+0300

yaşam

süper lig

caner erkin

fenerbahçe

spor toto süper lig

transfer

teşekkür

kasımpaşa

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Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncumuz Caner Erkin, Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olmuştur. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.Fenerbahçe'deki ikinci dönemi 1 sezon süren Caner, 2020-2021 sezonunda 34 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.

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süper lig, caner erkin, fenerbahçe, spor toto süper lig, transfer, teşekkür, kasımpaşa