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FIFA: Brezilya-Arjantin maçında ortaya çıkan görüntüleri, esefle karşılıyoruz
FIFA: Brezilya-Arjantin maçında ortaya çıkan görüntüleri, esefle karşılıyoruz
FIFA, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya-Arjantin maçının Brezilyalı sağlık yetkililerinin sahaya müdahalesinin ardından ertelenmesine... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T20:37+0300
2021-09-06T20:37+0300
dünya
brezilya
arjantin
2022 dünya kupası
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FIFA'dan yapılan açıklamada, maçın ertelenmesi sırasında ortaya çıkan görüntülerin kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Futbolseverler, dünya futbolunun en önemli iki ülkesi arasında oynanan maçı izleme olanağından yoksun kaldı. 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ertelenen Brezilya-Arjantin maçı sırasında ortaya çıkan görüntüleri, esefle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.Hakemlerin maça ilişkin hazırladığı ilk raporun FIFA'ya ulaştığı kaydedilerek, "Elde edilen bilgiler, disiplin organlarımız tarafından incelenecek. İncelemenin ardından olaya ilişkin karar verilecek." ifadeleri kullanıldı.Sao Paulo kentinde Brezilya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşma, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı görevlilerinin, Brezilya'nın Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 4 Arjantinli futbolcuyu almak üzere 6. dakikaya gelinirken sahaya girmesinin ardından askıya alınmıştı.Yetkililer, İngiltere'de forma giyen Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia'nın, son 14 günde İngiltere'de bulunmalarına rağmen göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadıklarına dair belge imzalamak suretiyle yasaları çiğnediğini belirtmişti.Brezilya'da Covid-19 salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan yabancıların ülkeye girmesine izin verilmiyor.
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brezilya, arjantin, 2022 dünya kupası

FIFA: Brezilya-Arjantin maçında ortaya çıkan görüntüleri, esefle karşılıyoruz

20:37 06.09.2021
© REUTERS / AMANDA PEROBELLI2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta sınır dışı krizi yaşandı. Karşılaşma oynanırken sahaya giren sağlık kurulu yetkilileri, Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etmek için sahaya girince oyun durdu.
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta sınır dışı krizi yaşandı. Karşılaşma oynanırken sahaya giren sağlık kurulu yetkilileri, Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etmek için sahaya girince oyun durdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / AMANDA PEROBELLI
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FIFA, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya-Arjantin maçının Brezilyalı sağlık yetkililerinin sahaya müdahalesinin ardından ertelenmesine tepki gösterdi.
FIFA'dan yapılan açıklamada, maçın ertelenmesi sırasında ortaya çıkan görüntülerin kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Futbolseverler, dünya futbolunun en önemli iki ülkesi arasında oynanan maçı izleme olanağından yoksun kaldı. 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ertelenen Brezilya-Arjantin maçı sırasında ortaya çıkan görüntüleri, esefle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hakemlerin maça ilişkin hazırladığı ilk raporun FIFA'ya ulaştığı kaydedilerek, "Elde edilen bilgiler, disiplin organlarımız tarafından incelenecek. İncelemenin ardından olaya ilişkin karar verilecek." ifadeleri kullanıldı.

Sao Paulo kentinde Brezilya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşma, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı görevlilerinin, Brezilya'nın Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 4 Arjantinli futbolcuyu almak üzere 6. dakikaya gelinirken sahaya girmesinin ardından askıya alınmıştı.

Yetkililer, İngiltere'de forma giyen Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia'nın, son 14 günde İngiltere'de bulunmalarına rağmen göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadıklarına dair belge imzalamak suretiyle yasaları çiğnediğini belirtmişti.

Brezilya'da Covid-19 salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan yabancıların ülkeye girmesine izin verilmiyor.
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