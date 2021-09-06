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Fransa'da dünyanın en ünlü porno sitelerine erişim engeli gelebilir
Fransa'da dünyanın en ünlü porno sitelerine erişim engeli gelebilir
Çocukların korunması üzerine çalışan iki kuruluşun mahkemeye başvurması üzerine, Fransa’da dokuz büyük porno sitesine erişimin engellenmesi gündeme geldi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T16:44+0300
2021-09-06T16:44+0300
avrupa
fransa
porno
xhamster
pornhub
çocuk
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Fransa'da çocukların porno sitelerine erişiminin "kolay" olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuruldu.T24'ün NextInpact isimli haber sitesinden aktardığına göre, "e-Enfance" ve "La Voix de l’enfant" isimli iki kuruluş, Fransa’da çocukların porno sitelerine erişiminin oldukça kolay olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.Çocukların korunması üzerine çalışan kuruluşlar PornHub, Tukif, XNXX, xHamster gibi sitelere erişimin engellenmesini talep etti. 9 Eylül’de görülecek duruşmada Fransa’da çalışan telekomünikasyon şirketleri, içeriklerin çocuklar için erişilemez durumda olmasına ilişkin attıkları adımlarla ilgili ifade verecek. Fransa yasasına göre, pornografik sitelerin çocukların siteye erişimini engellemesi gerekiyor. Aksi durumda üç yıla kadar hapis cezası ve 75 bin Euro’ya kadar para cezası öngörülüyor. Öte yandan sitelerin çocukların erişimini engellemek için yalnızca “18 yaşından büyüğüm” kutucuğunu sunması tepki çekiyor. Kuruluşlar, tek tıkla erişimin sağlanabildiğini belirtiyor. Fransa’da 2018 yılında yapılan bir ankette, 12 yaş grubunda üç çocuktan biri daha önce pornografik içeriklerle karşılaştığı yanıtını vermişti.
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avrupa, fransa, porno, xhamster, pornhub, çocuk

Fransa'da dünyanın en ünlü porno sitelerine erişim engeli gelebilir

16:44 06.09.2021
© AFP 2021 / Ethan MillerPornhub
Pornhub - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AFP 2021 / Ethan Miller
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Çocukların korunması üzerine çalışan iki kuruluşun mahkemeye başvurması üzerine, Fransa’da dokuz büyük porno sitesine erişimin engellenmesi gündeme geldi.
Fransa'da çocukların porno sitelerine erişiminin "kolay" olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuruldu.
T24'ün NextInpact isimli haber sitesinden aktardığına göre, "e-Enfance" ve "La Voix de l’enfant" isimli iki kuruluş, Fransa’da çocukların porno sitelerine erişiminin oldukça kolay olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.
Çocukların korunması üzerine çalışan kuruluşlar PornHub, Tukif, XNXX, xHamster gibi sitelere erişimin engellenmesini talep etti.
9 Eylül’de görülecek duruşmada Fransa’da çalışan telekomünikasyon şirketleri, içeriklerin çocuklar için erişilemez durumda olmasına ilişkin attıkları adımlarla ilgili ifade verecek.
Fransa yasasına göre, pornografik sitelerin çocukların siteye erişimini engellemesi gerekiyor. Aksi durumda üç yıla kadar hapis cezası ve 75 bin Euro’ya kadar para cezası öngörülüyor.
Öte yandan sitelerin çocukların erişimini engellemek için yalnızca “18 yaşından büyüğüm” kutucuğunu sunması tepki çekiyor. Kuruluşlar, tek tıkla erişimin sağlanabildiğini belirtiyor. Fransa’da 2018 yılında yapılan bir ankette, 12 yaş grubunda üç çocuktan biri daha önce pornografik içeriklerle karşılaştığı yanıtını vermişti.
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