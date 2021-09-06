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Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti
Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti
Fransız aktör Jean-Paul Belmondo 88 yaşında hayatını kaybetti. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T17:28+0300
2021-09-06T17:28+0300
2021-09-06T17:37+0300
jean-paul belmondo
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jean-paul belmondo
Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti
17:28 06.09.2021 (güncellendi: 17:37 06.09.2021)
Ayrıntılar geliyor
Fransız aktör Jean-Paul Belmondo 88 yaşında hayatını kaybetti.