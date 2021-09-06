FSB, İnguşetya’da polislere karşı saldırı planlayan dört IŞİD üyesini yakaladı

FSB’nin açıklamasına göre, İnguşetya’da polislere karşı saldırı düzenlemeyi planlayan dört IŞİD militanı gözaltına alındı.Yakalanan militanların internet üzerinden örgütün diğer üyeleri ile irtibat kurduğu, el yapımı patlayıcılar ve kesici aletlerle saldırı hazırlığı yaptığı aktarılıyor.Militanların yakalandığı yerde ateşli silahlar ve kesici aletler, el yapımı patlayıcı düzenekler ve bunların yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Militanların suçunu kanıtlar nitelikteki, IŞİD üyeleri ile olan yazışmalar da bulundu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) İnguşetya’da polislere saldırı düzenleme hazırlığı yapan dört IŞİD üyesini yakaladı.
FSB’nin açıklamasına göre, İnguşetya’da polislere karşı saldırı düzenlemeyi planlayan dört IŞİD militanı gözaltına alındı.
Yakalanan militanların internet üzerinden örgütün diğer üyeleri ile irtibat kurduğu, el yapımı patlayıcılar ve kesici aletlerle saldırı hazırlığı yaptığı aktarılıyor.
Militanların yakalandığı yerde ateşli silahlar ve kesici aletler, el yapımı patlayıcı düzenekler ve bunların yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Militanların suçunu kanıtlar nitelikteki, IŞİD üyeleri ile olan yazışmalar da bulundu.