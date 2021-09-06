https://tr.sputniknews.com/20210906/fsb-ingusetyada-polislere-karsi-saldiri-planlayan-dort-isid-uyesini-yakaladi-1048651031.html

FSB, İnguşetya’da polislere karşı saldırı planlayan dört IŞİD üyesini yakaladı

FSB, İnguşetya’da polislere karşı saldırı planlayan dört IŞİD üyesini yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) İnguşetya’da polislere saldırı düzenleme hazırlığı yapan dört IŞİD üyesini yakaladı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T13:12+0300

2021-09-06T13:12+0300

2021-09-06T13:11+0300

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FSB’nin açıklamasına göre, İnguşetya’da polislere karşı saldırı düzenlemeyi planlayan dört IŞİD militanı gözaltına alındı.Yakalanan militanların internet üzerinden örgütün diğer üyeleri ile irtibat kurduğu, el yapımı patlayıcılar ve kesici aletlerle saldırı hazırlığı yaptığı aktarılıyor.Militanların yakalandığı yerde ateşli silahlar ve kesici aletler, el yapımı patlayıcı düzenekler ve bunların yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Militanların suçunu kanıtlar nitelikteki, IŞİD üyeleri ile olan yazışmalar da bulundu.

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rusya, işid, fsb, askeri operasyon