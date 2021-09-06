https://tr.sputniknews.com/20210906/futbol-efsanesi-pele-kalin-bagirsagindaki-tumor-nedeniyle-ameliyat-oldu-----1048669349.html

Futbol efsanesi Pele kalın bağırsağındaki tümör nedeniyle ameliyat oldu

Futbol efsanesi Pele kalın bağırsağındaki tümör nedeniyle ameliyat oldu

Dünyaca ünlü futbolcu Pele, kalın bağırsağındaki tümör nedeniyle ameliyat oldu. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T22:58+0300

2021-09-06T22:58+0300

2021-09-06T23:02+0300

yaşam

pele

ameliyat

tümör

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Brezilyalı futbol efsanesi 80 yaşındaki Pele'nin, 6 gündür hastanede olduğu ve yapılan testler sonucunda kalın bağırsağında tümör tespit edildiği bildirildi. Pele'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz cumartesi sağ kolonda şüpheli bir lezyonu çıkarmak için ameliyat oldum. Geçen hafta bahsettiğim testler sırasında tümör tespit edildi" dedi. Pele ayrıca, "Neyse ki büyük zaferleri sizinle birlikte kutlamaya alışığım. Bu maçı yüzümde bir gülümseme, ailem ve arkadaşlarımın sevgisi, bolca iyimserlik ve neşeyle karşılayacağım" ifadelerini kullandı. Pele’nin 31 Ağustos'ta Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen rutin testler için Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bulunan Albert Einstein Hastanesi'ne gideceği açıklamış, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

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2021

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pele, ameliyat, tümör