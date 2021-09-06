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Futbol efsanesi Pele kalın bağırsağındaki tümör nedeniyle ameliyat oldu
Futbol efsanesi Pele kalın bağırsağındaki tümör nedeniyle ameliyat oldu
Dünyaca ünlü futbolcu Pele, kalın bağırsağındaki tümör nedeniyle ameliyat oldu. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T22:58+0300
2021-09-06T23:02+0300
yaşam
pele
ameliyat
tümör
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Brezilyalı futbol efsanesi 80 yaşındaki Pele'nin, 6 gündür hastanede olduğu ve yapılan testler sonucunda kalın bağırsağında tümör tespit edildiği bildirildi. Pele'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz cumartesi sağ kolonda şüpheli bir lezyonu çıkarmak için ameliyat oldum. Geçen hafta bahsettiğim testler sırasında tümör tespit edildi" dedi. Pele ayrıca, "Neyse ki büyük zaferleri sizinle birlikte kutlamaya alışığım. Bu maçı yüzümde bir gülümseme, ailem ve arkadaşlarımın sevgisi, bolca iyimserlik ve neşeyle karşılayacağım" ifadelerini kullandı. Pele’nin 31 Ağustos'ta Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen rutin testler için Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bulunan Albert Einstein Hastanesi'ne gideceği açıklamış, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.
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pele, ameliyat, tümör

Futbol efsanesi Pele kalın bağırsağındaki tümör nedeniyle ameliyat oldu

22:58 06.09.2021 (güncellendi: 23:02 06.09.2021)
© Sputnik / Alexei Nikolsky / Fotoğraf bankasına girPele
Pele - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Alexei Nikolsky
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Dünyaca ünlü futbolcu Pele, kalın bağırsağındaki tümör nedeniyle ameliyat oldu.
Brezilyalı futbol efsanesi 80 yaşındaki Pele'nin, 6 gündür hastanede olduğu ve yapılan testler sonucunda kalın bağırsağında tümör tespit edildiği bildirildi.
Pele'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz cumartesi sağ kolonda şüpheli bir lezyonu çıkarmak için ameliyat oldum. Geçen hafta bahsettiğim testler sırasında tümör tespit edildi" dedi. Pele ayrıca, "Neyse ki büyük zaferleri sizinle birlikte kutlamaya alışığım. Bu maçı yüzümde bir gülümseme, ailem ve arkadaşlarımın sevgisi, bolca iyimserlik ve neşeyle karşılayacağım" ifadelerini kullandı.
Pele’nin 31 Ağustos'ta Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen rutin testler için Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bulunan Albert Einstein Hastanesi'ne gideceği açıklamış, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.
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