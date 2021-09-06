https://tr.sputniknews.com/20210906/g7-ulkeleri-tunus-cumhurbaskani-saide-en-kisa-zamanda-basbakan-tayin-etme-cagrisi-yapti-1048667176.html

G7 ülkeleri, Tunus Cumhurbaşkanı Said'e en kısa zamanda başbakan tayin etme çağrısı yaptı

G7 ülkeleri, Tunus Cumhurbaşkanı Said'e en kısa zamanda başbakan tayin etme çağrısı yaptı

Tunus'ta G7 ülkelerinin büyükelçilikleri, Cumhurbaşkanı Kays Said'e en kısa zamanda başbakan tayin etme ve ülkeyi anayasal sürece geri döndürme çağrısında... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T21:12+0300

2021-09-06T21:12+0300

2021-09-06T21:12+0300

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G7 ülkeleri ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın Tunus büyükelçilikleri, ortak yazılı açıklama yayımladı.İngiltere'nin Tunus Büyükelçiliği'nin resmi sitesinde yayımlanan ortak açıklamada şuifadeler yer aldı: Açıklamada, ekonomi ve sağlık krizleriyle karşı karşıya kalan Tunus'un içinde bulunduğu krizleri aşabilecek yeterlilikte bir hükümet kurabilecek yeni bir Başbakan atanmasının gerekli olduğu vurgulanarak, bunun önerilen anayasal ve seçim reformları konusunda kapsayıcı diyalog için ortam hazırlayacağı ifade edildi.Bu süreç şekillenirken tüm Tunusluların medeni, siyasi, sosyal ve ekonomik hakları ile hukukun üstünlüğüne saygı duyulması çağrısında bulunuldu.Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said, halkın ihtiyaçlarına cevap veren net bir vizyonu ne kadar erken belirlerse, Tunus da karşı karşıya olduğu ekonomik, sağlık ve sosyal zorluklarla mücadele etmeye o kadar hızlı odaklanabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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avrupa, ortadoğu, tunus, g7, darbe, çağrı, kays said