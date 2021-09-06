https://tr.sputniknews.com/20210906/galatasaray-3-genc-basketbolcuyu-cift-lisans-ile-oynatacak-1048670216.html

Galatasaray, 3 genç basketbolcuyu çift lisans ile oynatacak

Galatasaray, 3 genç basketbolcuyu çift lisans ile oynatacak

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, 3 genç oyuncuyu çift lisans ile kadrosunda tutacak. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T23:31+0300

2021-09-06T23:31+0300

2021-09-06T23:31+0300

yaşam

basketbol

galatasaray

lisans

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Nef ile Nef Vakfı Spor Kulübü ortaklığında başlatılan ve Türkiye'deki genç yetenekleri üst seviyeye adapte etme hedefiyle yola çıkılan projede ilk adımların atıldığı bildirildi.Proje kapsamında Galatasaray altyapısından yetişen 2003 doğumlu Acar Şen, Pınar Karşıyaka altyapısından yetişen 2004 doğumlu Haktan Yavaş ve Tarsus Amerikan Koleji altyapısından yetişen 2004 doğumlu Ege Tan Yıldızoğlu'nun çift lisans uygulaması ile yeni sezonda Galatasaray Nef ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek Nef Vakfı'nda forma giyeceği kaydedildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

basketbol, galatasaray, lisans