https://tr.sputniknews.com/20210906/galatasaray-aliou-dieng-icin-teklifini-yapti-1048653409.html

Galatasaray, Aliou Dieng için teklifini yaptı

Galatasaray, Aliou Dieng için teklifini yaptı

Galatasaray, Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng için kiralama teklifinde bulundu. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T14:06+0300

2021-09-06T14:06+0300

2021-09-06T14:06+0300

yaşam

galatasaray

mali

transfer

aliou dieng

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Galatasaray, ön libero takviyesi için de çalışmalarını hızlandırdı.Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre uzun süredir El Ehli takımından Malili Aliou Dieng’i takip eden ve isteyen sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için Mısır kulübüne 1.5 milyon euro, 1 yıllık kiralama ve 5.5 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı.Dieng, geçen sezon El Ehli formasıyla 51 maça çıktı.

mali

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galatasaray, mali, transfer, aliou dieng