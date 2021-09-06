Galatasaray, Aliou Dieng için teklifini yaptı

Galatasaray, ön libero takviyesi için de çalışmalarını hızlandırdı.Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre uzun süredir El Ehli takımından Malili Aliou Dieng’i takip eden ve isteyen sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için Mısır kulübüne 1.5 milyon euro, 1 yıllık kiralama ve 5.5 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı.Dieng, geçen sezon El Ehli formasıyla 51 maça çıktı.
Galatasaray, Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng için kiralama teklifinde bulundu.
Galatasaray, ön libero takviyesi için de çalışmalarını hızlandırdı.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre uzun süredir El Ehli takımından Malili AliouDieng’i takip eden ve isteyen sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için Mısır kulübüne 1.5 milyon euro, 1 yıllık kiralama ve 5.5 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı.
Dieng, geçen sezon El Ehli formasıyla 51 maça çıktı.