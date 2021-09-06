https://tr.sputniknews.com/20210906/ginede-cumhurbaskani-conde-askerler-esliginde-gozaltina-alinirken-goruntulendi-1048638552.html

Gine’de Cumhurbaşkanı Conde, askerler eşliğinde gözaltına alınırken görüntülendi

Gine’de Cumhurbaşkanı Conde, askerler eşliğinde gözaltına alınırken görüntülendi

Gine’de eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya liderliğindeki seçkin bir ulusal ordu birliği tarafından gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Alpha Conde... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T00:10+0300

2021-09-06T00:10+0300

2021-09-06T00:24+0300

dünya

gine

askeri darbe

alpha conde

cumhurbaşkanı

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Eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya liderliğindeki seçkin bir ulusal ordu birliğinin darbe yaptığı bildirilen Batı Afrika ülkesi Gine’de Gine halkı sokaklara dökülerek kutlama yaparken, gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Conde’nin darbeci askerler tarafından beyaz renkli bir araçla götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Conde’nin nerede olduğu henüz netlik kazanmazken, bazı kaynaklar ev hapsinde olduğunu öne sürdü.Afrika Birliği ve ECOWAS'tan kınamaAfrika Birliği tarafından yapılan açıklamada, Gine'de yönetimin zorla ele geçirilmesini kınanarak, Cumhurbaşkanı Conde'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Gine'de yapılan darbe şiddetle kınandı.BM’den kınamaBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Gine'deki durumu çok yakından takip ediyorum. Hükümetin silah zoruyla ele geçirilmesini şiddetle kınıyor ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum” dedi.Gine devlet televizyonu RTG'de canlı yayında darbe açıklaması yapan Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin gözaltına alındığını, hükümetin feshedildiğini, anayasanın askıya alındığını ve sınırların kapatıldığını bildirdi. Doumbouya ayrıca, en kısa sürede yeni bir anayasa hazırlanması ve geçiş hükümeti kurulması için çalışmaların başlayacağını açıklamıştı.

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gine, askeri darbe, alpha conde, cumhurbaşkanı