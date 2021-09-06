Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210906/ginede-cumhurbaskani-conde-askerler-esliginde-gozaltina-alinirken-goruntulendi-1048638552.html
Gine’de Cumhurbaşkanı Conde, askerler eşliğinde gözaltına alınırken görüntülendi
Gine’de Cumhurbaşkanı Conde, askerler eşliğinde gözaltına alınırken görüntülendi
Gine’de eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya liderliğindeki seçkin bir ulusal ordu birliği tarafından gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Alpha Conde... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T00:10+0300
2021-09-06T00:24+0300
dünya
gine
askeri darbe
alpha conde
cumhurbaşkanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048638637_0:259:2721:1790_1920x0_80_0_0_3228bf3797aef94818c88d19dba88349.jpg
Eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya liderliğindeki seçkin bir ulusal ordu birliğinin darbe yaptığı bildirilen Batı Afrika ülkesi Gine’de Gine halkı sokaklara dökülerek kutlama yaparken, gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Conde’nin darbeci askerler tarafından beyaz renkli bir araçla götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Conde’nin nerede olduğu henüz netlik kazanmazken, bazı kaynaklar ev hapsinde olduğunu öne sürdü.Afrika Birliği ve ECOWAS'tan kınamaAfrika Birliği tarafından yapılan açıklamada, Gine'de yönetimin zorla ele geçirilmesini kınanarak, Cumhurbaşkanı Conde'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Gine'de yapılan darbe şiddetle kınandı.BM’den kınamaBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Gine'deki durumu çok yakından takip ediyorum. Hükümetin silah zoruyla ele geçirilmesini şiddetle kınıyor ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum” dedi.Gine devlet televizyonu RTG'de canlı yayında darbe açıklaması yapan Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin gözaltına alındığını, hükümetin feshedildiğini, anayasanın askıya alındığını ve sınırların kapatıldığını bildirdi. Doumbouya ayrıca, en kısa sürede yeni bir anayasa hazırlanması ve geçiş hükümeti kurulması için çalışmaların başlayacağını açıklamıştı.
gine
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048638637_0:4:2721:2045_1920x0_80_0_0_3a8f5799093cd46915a87ca31008ff28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gine, askeri darbe, alpha conde, cumhurbaşkanı

Gine’de Cumhurbaşkanı Conde, askerler eşliğinde gözaltına alınırken görüntülendi

00:10 06.09.2021 (güncellendi: 00:24 06.09.2021)
© REUTERS / SALIOU SAMBGine’de eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya liderliğindeki seçkin bir ulusal ordu birliği tarafından gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Alpha Conde, askerler eşliğinde araçla götürülürken görüntülendi.
Gine’de eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya liderliğindeki seçkin bir ulusal ordu birliği tarafından gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Alpha Conde, askerler eşliğinde araçla götürülürken görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / SALIOU SAMB
Abone ol
Gine’de eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya liderliğindeki seçkin bir ulusal ordu birliği tarafından gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Alpha Conde, askerler eşliğinde araçla götürülürken görüntülendi.
Eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya liderliğindeki seçkin bir ulusal ordu birliğinin darbe yaptığı bildirilen Batı Afrika ülkesi Gine’de Gine halkı sokaklara dökülerek kutlama yaparken, gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Conde’nin darbeci askerler tarafından beyaz renkli bir araçla götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Conde’nin nerede olduğu henüz netlik kazanmazken, bazı kaynaklar ev hapsinde olduğunu öne sürdü.

Afrika Birliği ve ECOWAS'tan kınama

Afrika Birliği tarafından yapılan açıklamada, Gine'de yönetimin zorla ele geçirilmesini kınanarak, Cumhurbaşkanı Conde'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Gine'de yapılan darbe şiddetle kınandı.

BM’den kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Gine'deki durumu çok yakından takip ediyorum. Hükümetin silah zoruyla ele geçirilmesini şiddetle kınıyor ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum” dedi.
Gine devlet televizyonu RTG'de canlı yayında darbe açıklaması yapan Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin gözaltına alındığını, hükümetin feshedildiğini, anayasanın askıya alındığını ve sınırların kapatıldığını bildirdi. Doumbouya ayrıca, en kısa sürede yeni bir anayasa hazırlanması ve geçiş hükümeti kurulması için çalışmaların başlayacağını açıklamıştı.
050000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:13OGM'den Milas'ta yangın sonrası inşaat yapıldığı iddialarına açıklama
00:10Gine’de Cumhurbaşkanı Conde, askerler eşliğinde gözaltına alınırken görüntülendi
DünDışişleri Bakanlığı, Gine'deki askeri darbeyi kınadı
DünMansur Yavaş: Ben akıl vermek yerine gençlerin vereceği aklı almaya talibim
DünAfganistan'da Tacik lider Ahmed Mesud'dan Taliban'a Pencşir'deki çatışmaların sonlanması çağrısı
DünTurizm otobüsü karşı şeride geçip iş yerine girdi
Dün‘Pençşir’deki direnişçilerin sözcüsü Daşti öldürüldü’ iddiası
DünAile Bakanlığı: Canice katledilen Amara’nın defin işlemleri tarafımızdan koordine edilecektir
DünBrezilya - Arjantin karşılaşmasında 'karantina ihlali' gerekçesiyle sınır dışı krizi: Maç ertelendi
DünEkonomide 2022 - 2024 dönemi orta vadeli program Cumhurbaşkanı onayıyla açıklandı
DünDüğüne giden minibüs apartman bahçesine düştü: 20 yaralı
DünSosyal medya fenomeni gelin ve damada tüp gaz taktı
DünKaradağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı
DünTHY'den ücretsiz bilet değişimi duyurusu
DünIrak, Fransız Total şirketiyle 27 milyar dolarlık anlaşma imzaladı
DünRusya Sağlık Bakanlığı’ndan G20’ye Kovid-19 aşılarının karşılıklı olarak tanınması önerisi
DünFransa'daki pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Toprak Razgatlıoğlu'na bir sıra ceza
DünŞile Kaymakamlığı'ndan fırtına uyarısı
DünBir ay önce selde kaybolan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
DünPortekizli futbolcu Miguel Crespo Fenerbahçe için İstanbul'da