https://tr.sputniknews.com/20210906/ginedeki-darbe-amerikan-fransiz-etkisinin-baskin-oldugu-bir-darbe-izlenimi-veriyor-1048659267.html

Gine’deki darbe: ‘Amerikan-Fransız etkisinin baskın olduğu bir darbe izlenimi veriyor’

Gine’deki darbe: ‘Amerikan-Fransız etkisinin baskın olduğu bir darbe izlenimi veriyor’

Afrika’daki siyasi istikrarsızlık son olarak Gine’ye yansıdı. Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Özel Kuvvetler Birlikleri’nin (GFS) başındaki Albay Mamady... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T16:23+0300

2021-09-06T16:23+0300

2021-09-06T16:23+0300

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Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Mürsel Bayram, Gine ile birlikte Batı Afrika’da son 1 yıl içinde 4 darbe olduğunu söyledi. Bayram, şu bilgileri paylaştı:‘Artan Çin ve Rus etkisine karşı azalan Amerikan-Fransız etkisi var’Gine Cumhuriyeti’nin en büyük ticaret ortakları arasında ilk 3 sırada Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yer aldığını ifade eden Doç. Dr. Bayram, “Artık Çin’in Afrika’nın en büyük ticaret ortağı olduğunu biliyoruz. Rusya da özellikle askeri teçhizat temini noktasında Afrika’da %35 ile ilk sırada yer alıyor. Artan Çin ve Rus etkisine karşı azalan Amerikan-Fransız etkisi var. Amerika’nın halen yumuşak güç anlamında imajının devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak sahada var olma konusunda daha isteksiz ve geride durmaya çalışıyor” dedi.Darbede Amerikan-Fransız etkisiBayram, “Afrika’da Çin ve Rus etkisine karşı bir Amerikan-Fransız ortaklığından söz edebiliriz” diyerek, Gine’deki darbeye dair şu görüşlerini paylaştı:Bazen istikrar, bazen istikrarsızlaştırmaABD’nin Afrika’da Gabon gibi bazı ülkelerin istikrarını sağlayarak o ülkeden faydalandığını ifade eden Bayram; Gine, Mali, Nijer gibi bazı ülkelerde ise istikrarsızlıklarla ülke üzerinde güç sağladığını söyledi. ‘Afganistan’da gördüğümüz çekilme-devretme modeli’nin burada da gündeme getirilebileceğine dikkat çeken Bayram, bölgede siyasi istikrar ve ekonomik kalkınmanın nasıl sağlanabileceğine dair ise şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20210905/disisleri-bakanligi-ginedeki-askeri-darbeyi-kinadi-1048637977.html

rusya

fransa

çin

gine

haiti

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2021

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Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

abd, afrika, rusya, fransa, çin, recep tayyip erdoğan, türkiye, gine, haiti, batı afrika, darbe, turan salcı