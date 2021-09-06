https://tr.sputniknews.com/20210906/gitarin-icine-gizli-kamera-yerlestirdi-oglunun-uyusturucu-kullandigini-tespit-etti-1048655424.html

Gitarın içine gizli kamera yerleştirdi, oğlunun uyuşturucu kullandığını tespit etti

Gitarın içine gizli kamera yerleştirdi, oğlunun uyuşturucu kullandığını tespit etti

Antalya'da oğlunun hareketlerinden şüphelenen 45 yaşındaki anne M.M., gitar içine yerleştirdiği gizli kamerayla 18 yaşındaki Y.M.'nin uyuşturucu kullandığını... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T14:46+0300

2021-09-06T14:46+0300

2021-09-06T14:48+0300

türkiye

uyuşturucu

antalya

anne

gitar

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Antalya'da yaşayan iş insanı M.M., 4 ay önce oğlu Y.M.'nin hem agresifleştiğini hem de içine kapandığını fark etti. Günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçiren oğlu ile konuşmak isteyen M.M., tatmin edici cevaplar alamayınca ilginç bir yönteme başvurdu.Oğlunun gitarına gizli kamera yerleştiren M.M., böylece 18 yaşındaki Y.M.'nin uyuşturucu kullandığını tespit etti. Oğlunun itirazlarına karşın görüntüleri izleten M.M., çözüm için uzmanlara başvurdu. Uzmanların tavsiyesiyle oğlunu bulunduğu ortamlardan uzaklaştıran anne M.M., oğlunun artık uyuşturucu kullanmadığını söyledi.'Yakın arkadaşı vermiş, 4 ay boyunca içmiş'Y.M.'nin, yakın arkadaşının doğum günü partisine gittiğinde, arkadaşlarının 'Bak çok güzel bir sigara' diyerek birkaç defa uyuşturucu verdiğini anlatan M.M. "Oğlum o günden sonra gizli gizli uyuşturucu maddeden alıp odasında içmeye başlamış. 4 ay boyunca içmiş. Fark ettim ama konduramadım. Sonrasında odasındaki gitarın içine yerleştirdiğim kameradan tespit ettim. Çok üzüldüm ama hemen o ortamdan uzaklaştırdım. Zaten oğlumla arkadaş gibiyim. Ona yanlış yaptığını anlattım. Kurtardım" diye konuştu.Özellikle ergenlikte çocuklara dikkat edilmesi gerektiğini belirten M.M., uyuşturucu madde kullananların ten renginin sarardığını, fiziksel değişimler yaşadığı ve sürekli uyuduklarını söyledi. Bu durumda ailelerin şüphelenmeleri gerektiğini ifade eden M.M. "Aileler çocuklarıyla arkadaş olsun. Ben kurtarabildim. Ama ona farklı yaklaşsaydım, belki daha çok içine kapanacaktı" dedi.'Şimdilerde aklıma bile gelmiyor'Y.M. de erkenden uyuşturucudan uzaklaştığı için şanslı olduğunu söyledi. Uyuşturucu madde bağımlılığının başladığını ve krizler geçirdiğini belirten Y.M. "İstediğim an uyuşturucuya ulaşabiliyordum. Sonra annem durumu fark etmiş. Gitarımın içine kamera yerleştirmiş ve beni sürekli izlemiş. Buna çok şaşırdım. Şimdilerde aklıma bile gelmiyor" dedi.

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uyuşturucu, antalya, anne, gitar