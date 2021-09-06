https://tr.sputniknews.com/20210906/hadimkoydeki-bir-tekstil-fabrikasinda-yangin-1048640089.html

Hadımköy'deki bir tekstil fabrikasında yangın

Hadımköy'deki bir tekstil fabrikasında yangın

Arnavutköy, Hadımköy Dr. Mithat Martı Caddesi'ndeki 4 katlı bir tekstil fabrikanın çatısında yangın çıktı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T02:17+0300

2021-09-06T02:17+0300

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türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

istanbul

yangın

fabrika

hadımköy

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Yangın saat 01.00’da Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Dr. Mithat Martı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir tekstil fabrikanın çatısında çıktı. Çatının alev alev yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın fabrikanın tamamını sardı.Olay yerine İstanbul’un farklı noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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istanbul, yangın, fabrika, hadımköy