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TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210906/hadimkoydeki-bir-tekstil-fabrikasinda-yangin-1048640089.html
Hadımköy'deki bir tekstil fabrikasında yangın
Hadımköy'deki bir tekstil fabrikasında yangın
Arnavutköy, Hadımköy Dr. Mithat Martı Caddesi'ndeki 4 katlı bir tekstil fabrikanın çatısında yangın çıktı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T02:17+0300
2021-09-06T02:17+0300
2021-09-06T02:43+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
istanbul
yangın
fabrika
hadımköy
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Yangın saat 01.00’da Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Dr. Mithat Martı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir tekstil fabrikanın çatısında çıktı. Çatının alev alev yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın fabrikanın tamamını sardı.Olay yerine İstanbul’un farklı noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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istanbul, yangın, fabrika, hadımköy
Hadımköy'deki bir tekstil fabrikasında yangın 02:17 06.09.2021 (güncellendi: 02:43 06.09.2021)
Arnavutköy, Hadımköy Dr. Mithat Martı Caddesi'ndeki 4 katlı bir tekstil fabrikanın çatısında yangın çıktı.
Yangın saat 01.00’da Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Dr. Mithat Martı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir tekstil fabrikanın çatısında çıktı.
Çatının alev alev yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın fabrikanın tamamını sardı.
Olay yerine İstanbul’un farklı noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.