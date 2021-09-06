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Halay çekerken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
Halay çekerken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
Tekirdağ’da, arkadaşının oğlunun sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren Mikail Göleli, yaşamını yitirdi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T16:23+0300
2021-09-06T16:23+0300
2021-09-06T16:24+0300
kalp krizi
halay
türkiye
tekirdağ
ölüm
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, ticaretle uğraşan 3 çocuk babası Mikail Göleli, 4 Eylül'de arkadaşı Güven Çimen'in oğlunun sünnet düğününde halay çekerken fenalaştı.Bir anda piste yığılan 68 yaşındaki Göleli için sağlık ekiplerine haber verildi.Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kalp krizi geçirdiği belirlenen Göleli’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
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kalp krizi, halay, tekirdağ, ölüm
Halay çekerken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti 16:23 06.09.2021 (güncellendi: 16:24 06.09.2021)
Tekirdağ’da, arkadaşının oğlunun sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren Mikail Göleli, yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, ticaretle uğraşan 3 çocuk babası Mikail Göleli, 4 Eylül'de arkadaşı Güven Çimen'in oğlunun sünnet düğününde
halay çekerken
fenalaştı.
Bir anda piste yığılan 68 yaşındaki Göleli için sağlık ekiplerine haber verildi.
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde,
kalp krizi geçirdiği belirlenen Göleli’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.