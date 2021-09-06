https://tr.sputniknews.com/20210906/icisleri-bakan-yardimcisi-catakli-2020de-sinirda-girisi-engellenen-yabanci-sayisi-505-bin-375-1048645885.html

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Yeni bir göç akımı şu an için asla söz konusu değil

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Yeni bir göç akımı şu an için asla söz konusu değil

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "2020'de sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 505 bin 375, bu yıl şu ana kadar 307 bin 850'dir. Anormal bir artış... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T10:40+0300

2021-09-06T10:40+0300

2021-09-06T10:52+0300

ismail çataklı

türkiye

suriye

afganistan

göçmen

içişleri bakanlığı

iddia

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.Rize ve Artvin'de yaşanan sel felaketinde ilgili bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların toplam 4 bin 737 personel ve 1292 araç veya iş makinesinin çalışmalara katıldığını belirten Çataklı, şöyle devam etti:"Her iki ilimizde toplam 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Rize'de kaybolan 2 vatandaşımızın arama çalışmaları halen devam etmektedir."Çataklı, göçmenler konusunda son zamanlarda yaşanan tartışmalara da değindi. "Ülkemiz sınırlarına dayanmış kafileler halinde yeni büyük bir göç akımı şu an için asla söz konusu değildir" diyen Çataklı, şu bilgileri verdi:"Doğu ve güney sınırlarımızda 2019 yılında sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 442 bin 800, 2020 yılında 505 bin 375, bu yıl da, yılın yarısı geçmesine rağmen 307 bin 850'dir. Dolayısıyla anormal bir artış iddiası rakamlarla teyit edilmemektedir.2020'de salgından kaynaklı olumsuzluklara rağmen 122 bin kişinin göçünü engelledik. Yılbaşından bu yana 94 bin 915 düzensiz göçmen yakalandı. 2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik ortaya koyuyor değildir."

https://tr.sputniknews.com/20210906/selvi-multeci-politikasi-degisiyor-1048644082.html

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ismail çataklı, suriye, afganistan, göçmen, içişleri bakanlığı, iddia